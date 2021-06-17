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Главная Новости IT технологии WhatsApp получит изменения в дизайне: как будет выглядеть мессенджер (ФОТО)
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WhatsApp получит изменения в дизайне: как будет выглядеть мессенджер (ФОТО)

Разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию приложения для Android

сегодня, 16:56
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Whats App выпустила обновленную версию своего одноименного приложения для мгновенного обмена сообщениями. Об этом сообщает Wabetainfo. 

WhatsApp получит изменения в дизайне: как будет выглядеть мессенджер (ФОТО)

WhatsApp получил изменения дизайне. Фото из открытых источников

Стала доступна новая бета-версия мессенджера под номером 2.21.13.2 для устройств, которые управляются операционной системой Android. В новой версии меняются некоторые детали внешнего вида мессенджера. Теперь рамки вокруг сообщений в чате будут иметь скругленную форму. 

WhatsApp получит изменения в дизайне: как будет выглядеть мессенджер (ФОТО) - фото 2

На данный момент неизвестно, когда разработчики планируют добавить данные изменения в дизайне в стабильную версию своего приложения. Все желающее пользователи, у которых имеются устройства на Android, уже сейчас могут загрузить и установить бету (2.21.13.2) приложения и протестировать новый дизайн. 

Для справки: в предыдущем обновлении для мессенджера WhatsApp разработчики также добавляли незначительные изменения в дизайн. Так, были убраны разделители строк между сообщениями пользователей, а также менялся цвет пуш-уведомлений. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный мессенджер Telegram получил новую бета-версию, в которой пользователи могут протестировать несколько новых функций. Кроме того, изменения затронули и внешний вид приложения. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что в сеть утекли скриншоты новой операционной системы от Microsoft Wndows 11. На них пользователи могли заметить крупные изменения в дизайне по сравнению с актуальной на данный момент версией, а также ряд новых и переработанных функций. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей статье





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Источник: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-21-13-2-whats-new/wa_rounded_corners_android/?utm_source=ixbtcom
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