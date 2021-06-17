WhatsApp получит изменения в дизайне: как будет выглядеть мессенджер (ФОТО)

Американская компания Whats App выпустила обновленную версию своего одноименного приложения для мгновенного обмена сообщениями. Об этом сообщает Wabetainfo.

WhatsApp получил изменения дизайне. Фото из открытых источников

Стала доступна новая бета-версия мессенджера под номером 2.21.13.2 для устройств, которые управляются операционной системой Android. В новой версии меняются некоторые детали внешнего вида мессенджера. Теперь рамки вокруг сообщений в чате будут иметь скругленную форму.

На данный момент неизвестно, когда разработчики планируют добавить данные изменения в дизайне в стабильную версию своего приложения. Все желающее пользователи, у которых имеются устройства на Android, уже сейчас могут загрузить и установить бету (2.21.13.2) приложения и протестировать новый дизайн.

Для справки: в предыдущем обновлении для мессенджера WhatsApp разработчики также добавляли незначительные изменения в дизайн. Так, были убраны разделители строк между сообщениями пользователей, а также менялся цвет пуш-уведомлений.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный мессенджер Telegram получил новую бета-версию, в которой пользователи могут протестировать несколько новых функций. Кроме того, изменения затронули и внешний вид приложения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что в сеть утекли скриншоты новой операционной системы от Microsoft Wndows 11. На них пользователи могли заметить крупные изменения в дизайне по сравнению с актуальной на данный момент версией, а также ряд новых и переработанных функций. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей статье.













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