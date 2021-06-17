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В Telegram появилось несколько новых функций: что известно

В бета-версию Telegram добавили две новые функции

сегодня, 11:44
Автор:

Денис Подставной

В популярном мессенджере Telegram появились новые функции. Об этом сообщает издание Android Police. 

В Telegram появилось несколько новых функций: что известно

Обновление Telegram. Фото из открытых источников

Как стало известно, новые функции пока были добавлены только в новую бета-версию приложения. Пользователи, которые установят Telegram 7.8 Beta смогут получить доступ к таким возможностям, как демонстрация экрана во время групповых звонков и анимированный фон чатов. 

Демонстрация своего экрана

Чтобы воспользоваться данной функцией, пользователю нужно назвать чат #vid, после чего в настройках группы появятся параметры для демонстрации и записи экрана. Отмечается, что увидеть продемонстрированный экран смогут только пользователи, которые также обновили приложение до бета-версии 7.8. 

Анимированный фон чатов 

Эту функцию можно найти и включить в настройках внешнего вида приложения. После её включения, фон в чате будет менять цвет во время того, как пользователь пишет сообщение. 

На данный момент неизвестно, когда эти функции смогут появиться в стабильной версии мессенджера. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft отреагировала на утечку своей новой Windows 11. Представители компании сделали пост на своей официальной странице в социальной сети Twitter, в котором заинтриговали людей, ожидающих новую операционку. Более подробно читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, какие функции новой iOS 15, которая выйдет осенью этого года, будут недоступны для устаревших моделей iPhone от Apple. К слову, некоторые возможности в обновлении будут доступны только для обладателей нового iPhone 12. Подробнее читайте в нашей статье


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Источник: https://www.androidpolice.com/2021/06/15/telegram-beta-7-8-adds-video-and-screen-sharing-in-groups/
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