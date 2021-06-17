В Telegram появилось несколько новых функций: что известно

BTC/USD
39272.66
ETH/USD
2438.68
LTC/USD
172.92
USD/UAH
27.30
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В популярном мессенджере Telegram появились новые функции. Об этом сообщает издание Android Police.
Обновление Telegram. Фото из открытых источников
Как стало известно, новые функции пока были добавлены только в новую бета-версию приложения. Пользователи, которые установят Telegram 7.8 Beta смогут получить доступ к таким возможностям, как демонстрация экрана во время групповых звонков и анимированный фон чатов.
Демонстрация своего экрана
Чтобы воспользоваться данной функцией, пользователю нужно назвать чат #vid, после чего в настройках группы появятся параметры для демонстрации и записи экрана. Отмечается, что увидеть продемонстрированный экран смогут только пользователи, которые также обновили приложение до бета-версии 7.8.
Анимированный фон чатов
Эту функцию можно найти и включить в настройках внешнего вида приложения. После её включения, фон в чате будет менять цвет во время того, как пользователь пишет сообщение.
На данный момент неизвестно, когда эти функции смогут появиться в стабильной версии мессенджера.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft отреагировала на утечку своей новой Windows 11. Представители компании сделали пост на своей официальной странице в социальной сети Twitter, в котором заинтриговали людей, ожидающих новую операционку. Более подробно читайте в нашей статье.
Также издание информировало о том, какие функции новой iOS 15, которая выйдет осенью этого года, будут недоступны для устаревших моделей iPhone от Apple. К слову, некоторые возможности в обновлении будут доступны только для обладателей нового iPhone 12. Подробнее читайте в нашей статье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости