В Telegram появилось несколько новых функций: что известно

В популярном мессенджере Telegram появились новые функции. Об этом сообщает издание Android Police.

Обновление Telegram. Фото из открытых источников

Как стало известно, новые функции пока были добавлены только в новую бета-версию приложения. Пользователи, которые установят Telegram 7.8 Beta смогут получить доступ к таким возможностям, как демонстрация экрана во время групповых звонков и анимированный фон чатов.

Демонстрация своего экрана

Чтобы воспользоваться данной функцией, пользователю нужно назвать чат #vid, после чего в настройках группы появятся параметры для демонстрации и записи экрана. Отмечается, что увидеть продемонстрированный экран смогут только пользователи, которые также обновили приложение до бета-версии 7.8.

Анимированный фон чатов

Эту функцию можно найти и включить в настройках внешнего вида приложения. После её включения, фон в чате будет менять цвет во время того, как пользователь пишет сообщение.

На данный момент неизвестно, когда эти функции смогут появиться в стабильной версии мессенджера.

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