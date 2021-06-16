Какие функции будут недоступны для некоторых моделей iPhone в iOS 15

Apple представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 15 на конференции WDC. Пользователи, чьи гаджеты будут поддерживать новинку, уже осенью смогут установить её на свои смартфоны. Однако, часть функции новой iOS будет недоступна на некоторых устройствах.

Какие смартфоны не получат новые функции iOS. Фото из открытых источников

Какие функции не будут работать на старых смартфонах от Apple.

Устройства в которых установлен процессор младше Apple A12 Bionic (модели старше iPhoneXR, и XS) не будет поддерживать такие функции:

•Портретный режим и пространственное аудио в приложении для видеозвонков FaceTime;

•Интерактивный глобус и дополненная реальность с направлением движения в приложениях "Карты";

•Новые анимации для приложения "Погода";

•Данные о фотографиях;

•Ключи от дома и автомобиля в приложении "Wallet";

•Полная обработка речи.

Функция пространственного аудио с динамическим отслеживанием положения головы будет доступна на моделях iPhone от 7 и выше.

Метрика в приложении "Здоровье", которая может просчитывать возможность падения основываясь на вашу ходьбу будет доступна от 8 модели и младше.

Также в обновлении присутствуют эксклюзивные возможности для iPhone 12 такие, как улучшенные панорамные снимки и более быстрый 5G.

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