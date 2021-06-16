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Как выглядит Windows 11: появились скриншоты

Инсайдеры показали на скриншотах, как будет выглядеть новая версию операционной системы Microsoft

сегодня, 11:58
Автор:

Денис Подставной

В Сети появились фото еще не вышедшей операционной системы Windows 11 от компании Microsoft. Об этом сообщает издание TheVerge.

Как выглядит Windows 11: появились скриншоты

В Сети появились скриншоты Windows 11. Фото из открытых источников

Как стало известно, что интерфейс новой операционки будет похож на отмененную Windows 10X, которая планировалась для устройств с двумя экранами. На скриншотах можно заметить большие изменения, которые затронули панель задач. В новой системе значки приложений были перемещены в центр, добавлены новые кнопки меню в "Пуск", а также очищена область трея. Для людей, которым придется не по вкусу новое расположение значков, оставили возможность для перемещения их в привычное место слева. 

Как выглядит Windows 11: появились скриншоты - фото 2

Меню "Пуск" было серьезно переработано и теперь представляет собой упрощенную версию того, что мы можем видеть сейчас на Windows 10, например, в компании отказались от размещения в нём "живых плиток". На панели задач, также можно заменить новый значок, который помечен, как "виджеты". Ранее в Сети появлялись слухи о том, что Microsoft планирует добавить "виджеты" с обновлением Windows 10. 

Как выглядит Windows 11: появились скриншоты - фото 3

Изменения также затронули дизайн окон, теперь они получили закругленную форму. А вот магазин приложений остался почти без изменения, как в дизайне, так и в функционале. 

Как выглядит Windows 11: появились скриншоты - фото 4

Как отмечает издание, данные скриншоты были сделаны с ранней версии новой операционки, поэтому на них могут быть видны не все изменения, которые появятся в финальной версии. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как будут выглядеть новые смарт-часы от компании Apple. Инсайдеры рассказали об изменениях в дизайне, а также о новых функциях устройства. Более подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что американская компания Apple выпустила новые беспроводные наушники. Они вышли под брендом Beats и имеют некоторые возможностями, как у Pro версии AirPods. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.theverge.com/2021/6/15/22535123/microsoft-windows-11-leak-screenshots-start-menu
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