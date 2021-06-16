Как выглядит Windows 11: появились скриншоты

В Сети появились фото еще не вышедшей операционной системы Windows 11 от компании Microsoft. Об этом сообщает издание TheVerge.

В Сети появились скриншоты Windows 11. Фото из открытых источников

Как стало известно, что интерфейс новой операционки будет похож на отмененную Windows 10X, которая планировалась для устройств с двумя экранами. На скриншотах можно заметить большие изменения, которые затронули панель задач. В новой системе значки приложений были перемещены в центр, добавлены новые кнопки меню в "Пуск", а также очищена область трея. Для людей, которым придется не по вкусу новое расположение значков, оставили возможность для перемещения их в привычное место слева.





Меню "Пуск" было серьезно переработано и теперь представляет собой упрощенную версию того, что мы можем видеть сейчас на Windows 10, например, в компании отказались от размещения в нём "живых плиток". На панели задач, также можно заменить новый значок, который помечен, как "виджеты". Ранее в Сети появлялись слухи о том, что Microsoft планирует добавить "виджеты" с обновлением Windows 10.





Изменения также затронули дизайн окон, теперь они получили закругленную форму. А вот магазин приложений остался почти без изменения, как в дизайне, так и в функционале.





Как отмечает издание, данные скриншоты были сделаны с ранней версии новой операционки, поэтому на них могут быть видны не все изменения, которые появятся в финальной версии.

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