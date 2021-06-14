Apple выпустила новые наушники: что известно



















Американская компания Apple представила свои новые беспроводные наушники. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Данный продукт вышел под брендом Beats и носит название Beats Studio Buds.

Новые наушники от Apple. Фото из открытых источников

Стало известно, что новое устройство получило систему активного шумоподавления, как в AirPods Pro, а также режим "Прозрачности". Наушники продаются в трех цветах: белом, черном и красном. В комплекте к Studio Buds будет идти кейс для зарядки, аккумулятора, которого хватит для того, чтобы зарядить наушники несколько раз. По заверениям компании, они будут работать одинаково хорошо, как с устройствами под управлением операционной системы iOS, так и с Android-устройствами.

Для Android Apple разработала специальное приложение Beats с помощью, которого у пользователей появляются новые возможности при использовании наушников, например, проверка уровня заряда аккумулятора кейса для наушников. В устройствах на iOS такие функции будут встроены в саму операционную систему. Отмечается, что поставки продукта начнутся уже в течении лета.

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