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Главная Новости IT технологии На электромобиле Tesla запустили Cyberpunk 2077: что из этого вышло
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На электромобиле Tesla запустили Cyberpunk 2077: что из этого вышло

Компания Tesla презентовала свой новый электромобиль

сегодня, 19:03
Автор:

Денис Подставной








Компания Илона Маска Tesla показала свой новый электромобиль Tesla Model S Plaid. Видео с презентации появилось на официальном канале производителя.  

На электромобиле Tesla запустили Cyberpunk 2077: что из этого вышло

Tesla Model S Plaid. Фото из открытых источников

Новинку показали на заводе компании в американском штате Калифорния. Как утверждают в Tesla, Model S Plaid является самым быстрым серийным электромобилем из всех, которые они создавали. Автомобиль имеет быструю динамику разгона, всего 2 секунды до 100 километров в час, а также развивает максимальную скорость в 300 километров в час. 

Также на презентации были продемонстрированы и другие, дополнительные возможности новинки. Так, в салоне автомобиля установлен монитор с дисплеем 2200 на 1300 точек, а также видеопроцессор от американской компании AMD, который позволяет запускать видеоигру Cyberpunk 2077 (на данный момент является одной из самых требовательных к "железу" компьютера видеоигр) с частотой 60 кадров в секунду.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Boeing провела испытания своего беспилотника, который смог дозаправить в воздухе истребитель вооруженных сил Соединённых Штатов Америки F/A-18. Это стало первым в истории случаем, когда БПЛА смог дозаправить другое воздушное судно в воздухе. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что NASA планирует отправить робота на Луну. Разработкой нового лунохода должна заняться американская компания Astrobotic Technology. Аппарат уже получил имя VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Более подробно читайте в нашей статье






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