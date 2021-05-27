NASA отправит робота на Луну: когда запуск

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о том, что собирается отправить ровер на Луну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

NASA отправит ровер на Луну. Фото из открытых источников

Разработкой нового лунохода займется компания Astrobotic Technology. Он будет называться VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). На спутник земли его должна будет доставить ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX.

Сообщается, что его миссией станет изучение водяного льда, который скрывается под грунтом спутника. А также поиск других ресурсов, как на поверхности, так и под ней. Полученные данные будут нанесены на карты и смогут помочь ведомству в будущем во время подготовки астронавтов к миссии "Артемида". Эта программа должна стать первым шагом в создании первого обитаемого поселения на Луне. На сайте ведомства отмечают, что протяжении всей миссии NASA отправит на спутник столько роботов и людей, сколько не отправляла никогда прежде.

Эту задачу ему придется осуществлять на постоянно затененных участках спутника, которые не видели солнечный свет в течении многих миллионов лет. Из-за этого ровер будет снабжен специальными мощными фарами. Также находясь на этих участках ему придется быстро маневрировать, так как он будет работать на солнечной энергии.

Как стало известно, запуск ракеты-носителя планируется осуществить уже к 2023 году. Всего на выполнение миссии будет отведено 100 суток.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет, а также о том, что NASA планирует новый полет своего вертолета на Марсе.





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