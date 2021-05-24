NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало новые снимки с Марса. На фото запечатлели марсоход Curiosity, который взобрался на гору Мон-Мерка.

Curiosity - фото: из открытых источников

Аэрофото было сделано 18 апреля этого года с высоты около 270 километров аппаратом под названием Mars Reconnaissance Orbiter. Несмотря на то, что расстояние от орбитального аппарата до марсохода было внушительным, объект на фото получился отчетливым.

Известно, что Curiosity находится на красной планете уже несколько лет и с 2014 года взбирается на это скалистое образование. Цель данного космического аппарата заключается в поиске признаков существования в прошлом жизни на этой планете. Ранее марсоходу уже удавалось найти несколько подтверждений этому.

Curiosity удалось подтвердить, что один из кратеров ранее являлся озером, в котором содержались химические элементы пригодные для жизни организмов и обнаружить частички органического материала. Также, аппарат занимался исследованиями источников выбросов метана в атмосферу.

Представители ведомства ожидают, что данный аппарат будет продолжать оставаться источником новой ценной информации о красной планете. Предполагается, что скалистое образование, на которое взобрался марсоход, может содержать в себе множество сульфатов, а марсоход сможет их детально изучить и передать информацию на Землю.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA планирует новый полет своего вертолета на Марсе: стала известна цель. А также информировало о том, что космическое агенство NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе.





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