NASA планирует новый полет своего вертолета на Марсе: стала известна цель

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса, сообщило на своем сайте о том, что уже на следующей неделе они хотят совершить новый запуск своего вертолета Ingenuity на Марсе. Это будет уже его 6-ой полет.

Perseverance - фото: из открытых источников

В ведомстве планируют, что во время полета вертолетный дрон сможет развить скорость до 4 метров в секунду и продержаться в воздухе больше двух минут. Затем произойдет посадка в месте, которое до этого еще не было исследовано им. Также, во время перелета дрон сделает несколько фотоснимков и стереоизображений. Новые данные помогут дальнейшему продвижению марсианской миссии. На Земле их смогут увидеть уже через день.



В NASA отметили, что их марсоход не будет снимать на фото или видео полет своего дрона, как это было в прошлые разы. У Perseverance, будет задаче поважнее. Эти данные будут полезны для дальнейшей миссии. Он будет готовиться к началу научных миссий на Марсе.

Для справки: Ingenuity это роботизированный вертолёт-разведчик, который исследует возможные цени на поверхности красной планеты для последующих передвижений марсохода Perseverance. Это первый в своем роде летательный аппарат, который создан для активны полетов на другой планете. 19-го апреля этого года летательный аппарат совершил своей первый полет на Марсе. Вертолетный дрон поднялся на высоту три метра и продержался в воздухе почти сорок секунд, а после успешно приземлился.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как ученые из NASA "перенесли" людей из своих домов прямиком на Марс (ВИДЕО). Также сайт информировал о том, что космическое агентство NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе.

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