Как ученые из NASA "перенесли" людей из своих домов прямиком на Марс (ВИДЕО)



















Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало на своем Youtube-канале видео, с помощью которого можно "оказаться" на Марсе.

Марсоход. Фото: из открытых источников

Марсоход NASA Perseverance, который вместе с вертолётным дроном был отправлен на красную планету летом 2020 года с целью ее исследования, снял на камеру своего тепловизора третий полет беспилотника. Он был осуществлен 25 апреля этого года.

В дальнейшем видео, которое отснял марсоход, отредактировал ученый-визуализатор из Лаборатории реактивного движения НАСА. Он вместе со своей командой "сшил" фрагменты видео, а затем перепроецировал получившиеся видео для просмотра изображения видимого в 3D при просмотре в специальных стереоскопических очках.

Теперь каждый, кто имеет у себя дома 3D-очки, сможет почувствовать себя космонавтом на Марсе, который увидел перелет вертолётного дрона. А для тех людей, у которых под рукой не оказалось очков, на этом Youtube-канале выложили обычную версию видео.

Для справки: "Персеверанс" имеет несколько научных инструментов для изучения поверхности Марса. У него есть камеры для съёмки и два микрофона для записи звука. Марсоход укомплектован отдельным вертолетным дроном Ingenuity, который должен помочь ему обнаруживать новые локации для изучения. Уже в конце прошлого месяца американский марсоход впервые переработал углекислый газ из атмосферы Марса в кислород.

Напомним, ранее в NASA показали, как выглядит звездное небо с Марса, и рассказали, что марсоходом NASA на этой планете был получен кислород.

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