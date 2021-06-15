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Главная Новости IT технологии Какими будут новые Apple Watch от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании
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Какими будут новые Apple Watch от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании

Инсайдеры рассказали о том, какими могут быть новые смарт-часы от Apple

сегодня, 13:27
Автор:

Денис Подставной

Появились подробности о новых смарт-часах от американской компании Apple. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. 

Какими будут новые Apple Watch от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании

Apple Watch от Apple. Фото из открытых источников

Как стало известно, "Series 7" могут получить более тонкие рамки вокруг своего дисплея, а также технологию ламинирования, благодаря которой панель экрана будет ближе к пользователю. 

При том, что рамки вокруг дисплея могут стать тоньше, само же устройство может получиться более толстым по сравнению с предыдущей моделью. Однако, сообщается, что изменения в толщине будут незначительными и почти не заметны пользователю.

Также по словам инсайдеров, часы могут получить новые функции связанные с технологией UWB. Речь идет о некоторых возможностях, как у новой смарт-метки AirTag. Например, будет получена функция, которая позволит утерянным часам автоматически подключатся к находящимся рядом устройствам от Apple, для того чтобы выдавать свое местоположение.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple выпустила новые наушники под брендом Beats. Betets Studio Buds будут выпускаться в нескольких цветах, а также получили некоторые функции, как у AirPods Pro. Также стала известна дата начала поставок новых устройств. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что украинская компания GSC Game World выпустила новый трейлер своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором показала графические и геймплейные возможности будущего шутера. Также стали известны системные требования и дата выхода видеоигры. Подробнее читайте в нашей статье



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-14/apple-plans-faster-watch-future-temperature-and-glucose-sensors?utm_source=ixbtcom
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