Какими будут новые Apple Watch от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании

Появились подробности о новых смарт-часах от американской компании Apple. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Apple Watch от Apple. Фото из открытых источников

Как стало известно, "Series 7" могут получить более тонкие рамки вокруг своего дисплея, а также технологию ламинирования, благодаря которой панель экрана будет ближе к пользователю.

При том, что рамки вокруг дисплея могут стать тоньше, само же устройство может получиться более толстым по сравнению с предыдущей моделью. Однако, сообщается, что изменения в толщине будут незначительными и почти не заметны пользователю.

Также по словам инсайдеров, часы могут получить новые функции связанные с технологией UWB. Речь идет о некоторых возможностях, как у новой смарт-метки AirTag. Например, будет получена функция, которая позволит утерянным часам автоматически подключатся к находящимся рядом устройствам от Apple, для того чтобы выдавать свое местоположение.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple выпустила новые наушники под брендом Beats. Betets Studio Buds будут выпускаться в нескольких цветах, а также получили некоторые функции, как у AirPods Pro. Также стала известна дата начала поставок новых устройств. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что украинская компания GSC Game World выпустила новый трейлер своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором показала графические и геймплейные возможности будущего шутера. Также стали известны системные требования и дата выхода видеоигры. Подробнее читайте в нашей статье.

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