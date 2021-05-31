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Instagram получит важные изменения: что известно

Instagram планирует исправить некоторые недоработки в своих алгоритмах работы

сегодня, 17:50
Автор:

Денис Подставной

Популярное приложение для смартфонов Instagram получит важное исправление в скором будущем. Об этом сообщает издание The Financial Times. 

Instagram получит важные изменения: что известно

Instagram изменит свои алгоритмы работы. Фото из открытых источников

В компании заявили, что в связи с многочисленными жалобами пользователей приложения, Instagram получит обновление, в котором изменится работа алгоритма отображения Stories.   

Ранее пользователи жаловались на то, что из-за неправильной работы алгоритма их Stories показывались не той аудитории, на которую были рассчитаны. 

Представители социальной сети заявили о том, что в будущем новый алгоритм сможет распространять самые важные новости среди более широкой аудитории. Приложение сравняет показы сторис с репостами с других страниц с теми, в которых был использован оригинальный контент. Таким образом, Stories с репостами из ленты смогут получать ту аудиторию, на которую рассчитывают. 

Для справки: социальная сеть Instagram является одной из самых популярных в мире. Она насчитывает более 1 миллиарда активных пользователей. Впервые приложение появилось в App Store от компании Apple в 2010 году. В 2012 году была приобретена компанией Facebook за 1 миллиард долларов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft обновила операционную систему Windows 10. Новое обновление не связано с системой безопасности и поэтому пользователь может скачать его только в ручную. Однако оно будет включено в будущее крупное обновление операционной системы уже в следующем месяце. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что Microsoft планирует в будущем существенно изменить свой браузер Edge. Компания хочет сделать Edge одним из самых продуктивных браузеров. 


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Источник: https://www.ft.com/content/f2b394e5-d0c5-45e5-ba96-130865b02ce7
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