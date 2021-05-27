Microsoft обновила Windows 10: что нового

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Денис Подставной
Американская компания Microsoft выпустила обновление для своей операционной системы Windows 10. Его смогут установить пользователи чьи системы были ранее обновлены до версий 21H1, 20H2 и 2004.
Microsoft обновила Windows 10. Фото из открытых источников
Новые изменения называются — "накопительное превью обновление KB5003214". Новинка не будет связанна с безопасностью, а поэтому пользователь должен будет сам активировать установку в центре обновлений Windows. Известно, что позже все эти изменения будут добавлены в крупное обновление системы в следующем месяце, в рамках ежемесячных обновлений по вторникам (Patch Tuesday).
Данный апдейт будет иметь в себе важные нововведения и исправления ошибок прошлых версий. Например, из новых функций можно отметить "Новости и интересы". В системе теперь появится лента новостей, которая будет персонализирована для каждого отдельного пользователя.
Важные исправления:
- Исправлена проблема с функцией "Ваш телефон". Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей не запускалось приложения Android, которые были закреплены на панели задач.
- Больше не должна проявляться ошибка, при которой у пользователей с сенсорными устройствами "застывали" ранее удаленные объекты на рабочем столе.
- Исправлены ошибки со звуком.
- Ошибки с Bluetooth устройствами.
- Исправлена ошибка, из-за которой у некоторых пользователей не воспроизводилось видео при переключении на встроенный дисплей.
Также в обновлении присутствует множество более мелких исправлений и нововведений.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft скоро существенно изменит свой браузер Edge, а также о том, что Apple выпустила обновление для iOS.
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