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Apple выпустила обновление для iOS: что нового

Apple добавила новые функции в свою операционную систему iOS

сегодня, 12:35
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple выпустила обновление для своей операционной системы iOS для планшетов и смартфонов. Новая iOS 14.6 привнесла в систему множество изменений, а также исправила некоторые ошибки предыдущих версий. 

Apple выпустила обновление для iOS: что нового

Apple обновила iOS. Фото из открытых источников

Одно из интересных нововведений затронуло владельцев новой смарт-метки AirTag. Теперь пользователи смогут добавлять на неё свой адрес электронной почты вместо номера телефона. Также, если дотронутся смартфоном (он должен поддерживать NFC) к смарт-метке, то на экране появится часть номера телефона её владельца. 

Еще одним нововведением является то, что теперь после первого включение смартфона, его владелец сможет разблокировать его при помощи голосового управления. 

Отныне Shazam (сервис, который помогает вам узнать названия песен) является блиц приложением. 

Также, Apple исправила несколько популярных ошибок: 

- У некоторых пользователей "напоминания" могли отображаться на экране, как пустые строки. 

- Скорость работы смартфонов могла падать во время загрузки.

- Разблокировка на смарт часах Apple Watch могла сломаться и не работать после использования возможности удаленной блокировки смартфона. 

- Во время телефонного разговора гаджеты, которые подключены к смартфону по Bluetooth, могли перестать работать или даже начать отправку файлов на другие устройства. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Космическое агентство NASA предложило всем желающим сделать фото на МарсеТакже, издание информировало о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет




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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/05/24/apple-vypustila-obnovlenie-dlja-iphone-s-mnozhestvom-novshestv.html
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