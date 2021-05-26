Microsoft скоро существенно изменит свой браузер Edge: что добавят

Американская компания Microsoft заявила, что хочет сделать свой новый браузер Edge самым продуктивным.

Microsoft обновит Edge. Фото из открытых источников

Так, в Сети появилась информация о том, что Microsoft уже в ближайшее время хочет обновить свой браузер. Изменения для Edge будут включены в обновление для операционной системы Windows 10. Оно станет доступным для скачивания уже на этой неделе.

Edge должен получить несколько новых функций, которые существенно улучшат его работу. Например, новая возможность под названием "спящие вкладки" будет увеличивать его продуктивность за счет освобождения системных ресурсов. В компании утверждают, что снижение использования оперативной памяти будет достигать 82%.

Также в браузер добавят функцию "Ускорение запуска", которая позволит некоторым процессам браузера постоянно работать в фоновом режиме. Это даст возможность программе гораздо быстрее запускаться, поскольку ей не придется запускать все свои процессы каждый раз заново.

Для справки: Недавно Microsoft рассказала о том, что прекращает поддержку своего устаревшего браузера Internet Explorer. Полное прекращение поддержки планируется уже в следующем году. Теперь компания будет сосредотачивать все силы только на своем новом Edge. Однако старый браузер будет присутствовать в новинке в виде отдельного режима "Internet Explorer", который будет помогать открывать устаревшие сайты и приложения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google создал приложение для обнаружения кожных заболеваний. А также информировало о том, что Apple выпустила обновление для iOS.

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