Ученые NASA обнаружили новую планету, на которой есть вода: как она выглядит (ФОТО)

Ученые обнаружили планету в атмосфере, которой имеется водяной пар. Об этом сообщается на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA. Фото из открытых источников

Ученые NASA обнаружили экзопланету, которая получила имя TOI-674 b. Эта недавно обнаруженная планета, немного больше Нептуна и вращается вокруг красного карлика на расстоянии около 150 световых лет от Земли.

Полученные специалистами данные, помещают TOI-674 b в эксклюзивный клуб: экзопланеты или планеты вокруг других звезд, о которых известно, что в их атмосферах есть водяной пар.

В NASA отметили, что в настоящее время у них остается еще много вопросов по поводу своего открытия, например, сколько именно водяного пара удерживает её атмосфера.

Однако, по словам специалистов, атмосферу TOI-674 b наблюдать гораздо легче, чем атмосферу многих экзопланет, что делает ее главной целью для более глубокого изучения.

"Расстояние до планеты, ее размер и отношение к ее звезде делают ее особенно доступной для космических телескопов. В 150 световых годах она считается "близкой" с астрономической точки зрения" — отметили в NASA.

Иллюстрация "супер Нептуна", TOI-674 b, с атмосферой, которая, согласно недавнему исследованию, включает водяной пар. Фото: NASA/JPL-Caltech.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты обнаружили в Млечном Пути загадочный объект, который испускает в космос радиоизлучение. В настоящее время астрономы еще точно не знают, чем именно является это небесное тело. Они отметили, что такой объект им еще не доводилось встречать и рассказали в чем его уникальность.

Сайт "Комментарии" писал о том, что на Красной планете космические аппараты фиксируют странные следы. Ученые считают, что они могли появляться в результате камнепадов, вызванных сейсмической активностью. Как они выглядят.

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