Неизвестный науке: ученые обнаружили загадочный объект в нашей галактике (ФОТО)

В нашей галактике был обнаружен объект, который неизвестен науке. Об этом пишет издание BBC.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Как стало известно, австралийские астрономы сделали научное открытие. Им является вращающийся объект, не похожий ни на один из ранее обнаруженных в космосе.

В материале указывается, что впервые неизвестное небесное тело было зафиксировано студентом университета. Он установил, что объект выбрасывает энергию раз в 18 минут. При этом выброс длится ровно шестьдесят секунд.

По словам исследователей, ранее им уже доводилось наблюдать за объектами, которые таким образом отправляют радиоизлучение в космос, однако особенностью данного источника энергетических лучей является "включение" ровно на одну минуту. Ученые отметили, что таких объектов они еще не видели.

Проведя анализ данных выяснилось, что источник находится на расстоянии примерно четырех тысяч световых лет от нас. Он имеет сильное магнитное поле и еще очень яркий.

Ученые собираются продолжать исследование, чтобы выяснить, чем именно является этот объект. Среди предположений — нейтронная звезда и белый карлик.

Место, где был найден загадочный объект. Фото: ICRAR/CURTIN

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат американского ведомства NASA продолжает находить загадочные следы на Марсе. Ученые считают, что их могут оставлять камни во время местных землетрясений. За время наблюдений было найдено более четырех тысяч таких узоров. Длинна некоторых из них могла составлять около двух с половиной километров.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на поверхности Красной планеты нашли камни необычного цвета. Специалисты пытаются выяснить, как эти объекты получили такой окрас и почему.

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