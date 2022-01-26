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Ученые NASA обнаружили загадочные узоры на Марсе: как они выглядят (ФОТО)

По мнению исследователей из NASA, узоры на поверхности Марса могли быть оставлены камнями

сегодня, 13:30
Автор:

Денис Подставной
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На поверхности Марса ученые продолжают находить странные узоры. Об этом пишет издание Daily Mail. 

Ученые NASA обнаружили загадочные узоры на Марсе: как они выглядят (ФОТО)

На Марсе обнаружили странные узоры. Фото из открытых источников

Cпециалисты проанализировали фотографии поверхности Красной планеты, которые были получены с помощью научных инструментов  орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. На снимках они обнаружили множество странных узоров. 

По мнению исследователей из NASA, узоры на поверхности Марса могли быть оставлены камнями, которые падали во время марсотрясений. Учитывая то, что космический аппарат делал эти фотографии на протяжении более, чем десяти лет подряд, то выяснилось, что эти "рисунки" существуют на поверхности на протяжении нескольких лет, а потом их заносит песком. 

Ученые NASA обнаружили загадочные узоры на Марсе: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Фото: Daily Mail 

Ученые рассказали, что подобные камнепады они фиксируют впервые на Марсе. До этого подобные явления были замечены на нашем естественном спутнике — Луне. 

В настоящее время специалисты пытаются разобраться в том, происходят ли камнепады на Марсе сейчас или это происходило только в прошлом. 

Всего учеными было обнаружено более четырех тысяч узоров, оставленных камнями. Их длинна может составлять до двух с половиной километров. 

Как указывается в материале, подобные следы могут быть доказательством того, что Марс до сих пор является геологически активным, хотя принято считать, что такая активность прекратилась на этой планете уже много лет назад. 

Ученые NASA обнаружили загадочные узоры на Марсе: как они выглядят (ФОТО) - фото 3

Фото: Daily Mail

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат сфотографировал удивительные достопримечательности Красной планеты. Среди них есть самый большой вулкан. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что мощная вспышка на Солнце, которая произошла несколько дней назад, была запечатлена обсерваторией. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10433339/NASA-cameras-discover-boulder-tracks-proving-evidence-recent-earthquakes-Mars.html
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