NASA зафиксировало мощную вспышку на Солнце: как она выглядела (ВИДЕО)

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали вспышку на Солнце. Видео было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников

Вчера, 20 января наше светило произвело вспышку среднего уровня. Она достигла пика в 06:01 UTC. Солнечная вспышка была зафиксирована с помощью Обсерватории солнечной динамики (SDO), которая постоянно наблюдает за нашей звездой. Она сделала фотографии этого события.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии. Обычно они происходят в активных областях, то есть в областях на Солнце, отмеченных сильным присутствием магнитных полей. По мере развития этих магнитных полей они могут достигать точки нестабильности и высвобождать энергию во многих формах, включая электромагнитное излучение, которое наблюдается в виде солнечных вспышек.

Вспышки и солнечные извержения могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.

Для справки: SDO постоянно наблюдает за Солнцем и нашей космической средой с помощью флота космических кораблей. Они изучают все, от активности Солнца и солнечной атмосферы, до частиц и магнитных полей в космосе, окружающем Землю.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат американского ведомства NASA запечатлел спутник планеты Сатурн. На нём есть вода и потенциально, там могут произойти химические реакции, благодаря которым может зародиться жизнь.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине нашли место, на котором возможно строительство космодрома. Отмечается, что такую территорию в нашей стране найти довольно сложно из-за жестких требований.

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