В Украине нашли место под строительство космодрома: где оно находится

Ученые рассказали, где в Украине можно построить космодром. Об этом пишет издание УНИАН.

Найдена территория под строительство космодрома в Украине. Фото из открытых источников

В ходе брифинга участников конференции региональных инновационно-космических кластеров Украины начальник Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный сообщил, что необходимая для строительства космодрома территория имеется на берегу Черного моря. Она расположена на границе Николаевской и Одесской областей.

По словам Присяжного, в случае постройки, с данной стартовой площадки можно будет производить запуски ракет с наклоном 70-80 градусов в сторону Турции. Отмечается, что перед принятием решения о возведении космодрома необходимо будет провести соответствующие согласования с Турцией, так как над территорией этой страны будет пролетать вторая ступень ракеты и существует риск падения. Первая ступень может упасть в море.

Как пишет издание, до сих пор в Украине не построен космодром из-за жестких требований к его обустройству, в частности, одним из главных условий является наличие большой безлюдной территории. Из-за того, что Украина густонаселённая страна, такое место найти довольно сложно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что известный американский предприниматель Илон Маск рассказал, что людей может не хватить для колонизации Красной планеты. Миллиардер написал в социальной сети, что считает прогнозы ООН ерундой и призвал обратить внимание на проблему снижения рождаемости.

Также сайт "Комментарии" писал, что ведомство NASA показало фотографию спутника планеты Сатурн. На его поверхности, под коркой льда, есть целые океаны, вода в которых может взаимодействовать с горными породами, а это потенциально привести к зарождению жизни. Кроме того, специалисты рассказали и о других особенностях небесного тела.

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