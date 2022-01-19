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Илон Маск назвал прогнозы ООН ерундой и заявил, что людей может не хватить для колонизации Марса

Илон Маск призвал обратить внимание на тенденцию к снижению рождаемости

сегодня, 13:32
Автор:

Денис Подставной
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Известный американский предприниматель Илон Маск прокомментировал прогнозы ООН, касаемо численности населения Земли. Об этом пишет издание IXBT. 

Илон Маск назвал прогнозы ООН ерундой и заявил, что людей может не хватить для колонизации Марса

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск призвал обратить внимание на тенденцию к снижению рождаемости. В социальной сети Twitter миллиардер опубликовал твит, в котором назвал прогнозы Организации Объединённых Наций полной ерундой и добавил, что людей может не хватить для колонизации Красной планеты. 

"Прогнозы ООН — полная ерунда. Просто умножьте прошлогоднюю рождаемость на ожидаемую продолжительность жизни. Если на Землю людей не хватит, то и на Марс точно не хватит" — пишет Маск. 

Маск считает, что люди должны всерьёз обеспокоиться проблемой "коллапса населения" Земли. Свои слова он подкрепил несколькими ссылками на статьи, где говорится о снижении уровня рождаемости. 

Илон Маск назвал прогнозы ООН ерундой и заявил, что людей может не хватить для колонизации Марса - фото 2

Илон Маск назвал прогнозы ООН ерундой и заявил, что людей может не хватить для колонизации Марса - фото 3

Фото: скриншот twitter.com/elonmusk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA опубликовало фотографию спутника Сатурна и рассказала несколько фактов о нем. По словам ученых, под коркой льда небесного тела есть океаны, а процессы в который вода взаимодействует с горными породами, могут положить начало жизни. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что благодаря мощному телескопу в Чили ученые сделали новую фотографию удивительной туманности. Новые данные позволили по-новому взглянуть на этот объект. Оборудование научного инструмента может видеть то, что не видит человеческий глаз. Отмечается, что внутри этого космического объекта находятся сотни молодых звезд. 



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/19/naselenija-zemli-mozhet-ne-hvatit-dlja-kolonizacii-marsa--ilon-mask-nazval-polnoj-erundoj-prognozy-oon.html
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