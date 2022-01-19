Илон Маск назвал прогнозы ООН ерундой и заявил, что людей может не хватить для колонизации Марса

Известный американский предприниматель Илон Маск прокомментировал прогнозы ООН, касаемо численности населения Земли. Об этом пишет издание IXBT.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск призвал обратить внимание на тенденцию к снижению рождаемости. В социальной сети Twitter миллиардер опубликовал твит, в котором назвал прогнозы Организации Объединённых Наций полной ерундой и добавил, что людей может не хватить для колонизации Красной планеты.

"Прогнозы ООН — полная ерунда. Просто умножьте прошлогоднюю рождаемость на ожидаемую продолжительность жизни. Если на Землю людей не хватит, то и на Марс точно не хватит" — пишет Маск.

Маск считает, что люди должны всерьёз обеспокоиться проблемой "коллапса населения" Земли. Свои слова он подкрепил несколькими ссылками на статьи, где говорится о снижении уровня рождаемости.









Фото: скриншот twitter.com/elonmusk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA опубликовало фотографию спутника Сатурна и рассказала несколько фактов о нем. По словам ученых, под коркой льда небесного тела есть океаны, а процессы в который вода взаимодействует с горными породами, могут положить начало жизни.



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