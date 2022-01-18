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Ученые увидели "Пламя" в космосе: как оно выглядит (ФОТО)

"Пламя" светится благодаря ионизации газов и является домом для скопления сотен звезд

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы сделали новую фотографию удивительной туманности в космосе. Об этом пишет издание ScienceAlert.  

Ученые увидели "Пламя" в космосе: как оно выглядит (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Новые снимки ученым удалось получить благодаря радиотелескопу Atacama Pathfinder Experiment. Отмечается, что эти данные позволили им по-новому взглянуть на область звездообразования в радиодиапазоне. 

Туманность Пламя, находится близко к знаменитой туманности Конская Голова и является частью Комплекса Молекулярных Облаков Ориона, расположенного в созвездии Ориона. 

Комплекс Ориона представляет собой обширную серию звездообразующих туманностей, которые простираются на сотни световых лет во всех направлениях, начиная примерно с 1000 световых лет от Солнечной системы. Из-за своего расположения (близок с комической точки зрения)  и больших размеров он представляет большой интерес для ученых, которые изучают рождение звезд. 

Но звезды рождаются в облаках плотной пыли и газа, которые затемняют звезды в оптическом диапазоне. И здесь на помощь приходят научные инструменты, фиксирующее изображения в радиодиапазоне. Благодаря им можно фотографировать детали, которые не видны нашим глазам. 

Туманность Пламя — одна из многих в этом комплексе. Её классифицируют как эмиссионную туманность. То есть он излучает свой собственный свет, в отличие от отражательных туманностей. 

"Пламя" светится благодаря ионизации газов и является домом для скопления сотен новообразованных звезд, сосредоточенных в ее центре.

В своих наблюдениях ученые смогли проследить за молекулярными потоками, огромными ветрами, вытесняемыми в межзвездное пространство процессами звездообразования, и нанести на карту молекулярный газ в различных областях туманности.

Ученые увидели ”Пламя” в космосе: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ESO/Th. Stanke & ESO/J. Emerson/VISTA/Cambridge Astronomical Survey Unit

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые с помощью известной обсерватории наблюдают за двумя опасными объектами. Два небесных тела являются ядрами гигантских галактик, которые близятся к тому, чтобы слиться воедино. После завершения этого процесса образуется еще более смертоносный объект. В настоящее время между ними находится расстояние в десять тысяч световых лет, что мало по космическим меркам. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский производитель программного обеспечения совершил крупнейшую покупку за всю историю интерактивных развлечений. Благодаря новой сделкой Microsoft теперь будет владеть компанией Activizion, которая является издателем популярных видеоигр. 


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Источник: https://www.sciencealert.com/the-spectacular-fireworks-of-the-flame-nebula-blaze-like-a-cosmic-bonfire
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