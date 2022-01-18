Ученые увидели "Пламя" в космосе: как оно выглядит (ФОТО)

Астрономы сделали новую фотографию удивительной туманности в космосе. Об этом пишет издание ScienceAlert.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Новые снимки ученым удалось получить благодаря радиотелескопу Atacama Pathfinder Experiment. Отмечается, что эти данные позволили им по-новому взглянуть на область звездообразования в радиодиапазоне.

Туманность Пламя, находится близко к знаменитой туманности Конская Голова и является частью Комплекса Молекулярных Облаков Ориона, расположенного в созвездии Ориона.

Комплекс Ориона представляет собой обширную серию звездообразующих туманностей, которые простираются на сотни световых лет во всех направлениях, начиная примерно с 1000 световых лет от Солнечной системы. Из-за своего расположения (близок с комической точки зрения) и больших размеров он представляет большой интерес для ученых, которые изучают рождение звезд.

Но звезды рождаются в облаках плотной пыли и газа, которые затемняют звезды в оптическом диапазоне. И здесь на помощь приходят научные инструменты, фиксирующее изображения в радиодиапазоне. Благодаря им можно фотографировать детали, которые не видны нашим глазам.

Туманность Пламя — одна из многих в этом комплексе. Её классифицируют как эмиссионную туманность. То есть он излучает свой собственный свет, в отличие от отражательных туманностей.

"Пламя" светится благодаря ионизации газов и является домом для скопления сотен новообразованных звезд, сосредоточенных в ее центре.

В своих наблюдениях ученые смогли проследить за молекулярными потоками, огромными ветрами, вытесняемыми в межзвездное пространство процессами звездообразования, и нанести на карту молекулярный газ в различных областях туманности.





Фото: ESO/Th. Stanke & ESO/J. Emerson/VISTA/Cambridge Astronomical Survey Unit

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые с помощью известной обсерватории наблюдают за двумя опасными объектами. Два небесных тела являются ядрами гигантских галактик, которые близятся к тому, чтобы слиться воедино. После завершения этого процесса образуется еще более смертоносный объект. В настоящее время между ними находится расстояние в десять тысяч световых лет, что мало по космическим меркам.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский производитель программного обеспечения совершил крупнейшую покупку за всю историю интерактивных развлечений. Благодаря новой сделкой Microsoft теперь будет владеть компанией Activizion, которая является издателем популярных видеоигр.

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