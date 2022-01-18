Microsoft совершила крупнейшую покупку за свою историю: что известно о сделке

Американская компания Microsoft сообщила о покупке одного из крупнейших издателей видеоигр. Об этом пишет издание IXBT.

Microsoft. Фото из открытых источников

Activision Blizzard обошлась крупнейшему производителю ПО в 68,7 миллиарда долларов (95 долларов за одну единицу акций). Отмечается, что данная сделка станет крупнейшей за историю Microsoft, а также самой крупной за всю видеоигровую историю.

На фоне вышеуказанных событий акции Activision Blizzard начали расти в цене и в настоящее время стоят свыше 65 долларов за штуку.

Для справки: компания Activision Blizzard является издателем видеоигр. Она владеет такими всемирноизвестными франшизами, как Call of Duty, Overwatch, Warcraft и т.д.

По словам представителей Microsoft, данная сделка позволит ускорить рост её бизнеса в сфере интерактивных развлечений, а также послужит фундаментом для создания метавселенной.

После закрытия сделки игры Activision Blizzard будут добавлены в сервис Xbox Game Pass.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американский инвестор спрогнозировал курс биткоина в 2022 году. По его словам, концу октября 2022 года курс наиболее популярной цифровой валюты может снизиться к отметкам в 34-37 тысяч долларов.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили в космосе сразу несколько самых опасных объектов во Вселенной. Ими являются квазары. Они питаются энергией чёрных дыр и находятся внутри сверхмассивных галактик. Астрономы рассказали, что из-за их близкого расположения друг к другу они рано или поздно сольются вместе и образуют еще более опасный объект.

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