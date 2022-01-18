logo

BTC/USD

41479.89

ETH/USD

3111.37

LTC/USD

139.82

USD/UAH

28.46

EUR/UAH

32.53

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech игры Microsoft совершила крупнейшую покупку за свою историю: что известно о сделке
commentss НОВОСТИ Все новости

Microsoft совершила крупнейшую покупку за свою историю: что известно о сделке

Activision Blizzard обошлась Microsoft в 68,7 миллиарда долларов

сегодня, 17:35
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Американская компания Microsoft сообщила о покупке одного из крупнейших издателей видеоигр. Об этом пишет издание IXBT. 

Microsoft совершила крупнейшую покупку за свою историю: что известно о сделке

Microsoft. Фото из открытых источников

Activision Blizzard обошлась крупнейшему производителю ПО в 68,7 миллиарда долларов (95 долларов за одну единицу акций). Отмечается, что данная сделка станет крупнейшей за историю Microsoft, а также самой крупной за всю видеоигровую историю. 

На фоне вышеуказанных событий акции Activision Blizzard начали расти в цене и в настоящее время стоят свыше 65 долларов за штуку. 

Для справки: компания Activision Blizzard является издателем видеоигр. Она владеет такими всемирноизвестными франшизами, как Call of Duty, Overwatch, Warcraft и т.д.

По словам представителей Microsoft, данная сделка позволит ускорить рост её бизнеса в сфере интерактивных развлечений, а также послужит фундаментом для создания метавселенной. 

После закрытия сделки игры Activision Blizzard будут добавлены в сервис Xbox Game Pass.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американский инвестор спрогнозировал курс биткоина в 2022 году. По его словам, концу октября 2022 года курс наиболее популярной цифровой валюты может снизиться к отметкам в 34-37 тысяч долларов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили в космосе сразу несколько самых опасных объектов во Вселенной. Ими являются квазары. Они питаются энергией чёрных дыр и находятся внутри сверхмассивных галактик. Астрономы рассказали, что из-за их близкого расположения друг к другу они рано или поздно сольются вместе и образуют еще более опасный объект.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/18/microsoft-activision-blizzard-68-7.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!