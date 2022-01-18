Ученые нашли в космосе сразу два самых смертоносных объекта во Вселенной (ФОТО)

Астрономы обнаружили несколько квазаров. Снимки были опубликованы на официальной странице американского ведомства NASA в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Ученые рассказали, что недавно с помощью известного космического телескопа Hubble были обнаружены два квазара, которые, похоже, сливаются в один объект. Астрономы считают, что эти квазары, являющиеся маяками света, питаемыми сверхмассивными черными дырами, это ядра двух массивных сталкивающихся галактик

Квазары на этой иллюстрации находятся всего в 10 000 световых лет друг от друга, и когда их галактики сольются, они создадут еще более массивную черную дыру.

Квазары играют важную роль в формировании галактик. Изучая эти два квазара, ученые могут проверить идеи о том, как развиваются галактики и черные дыры.

Фото: NASA, ESA, and J. Olmsted (STScI)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили загадочную планету, похожую на Юпитер. Она находится относительно близко к Земле и имеет размеры, как у нашего газового-гиганта, однако её масса гораздо больше. Одной из особенностей новооткрытого мира является его орбитальный период.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские полярники зафиксировали волны цунами, которые дошли до Антарктиды с Тихого океана. Цунами образовалось в результате активности подводного вулкана у берегов Тонги. По данным ученых, даже несмотря на слой льда волна дошла высотой в 60 сантиметров. Кроме того, удалось зафиксировать "прыжки" атмосферного явления, также являющимися последствием извержения. Полярники опубликовали видео, на котором запечатлено удивительное природное явление.

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