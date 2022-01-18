Ученые обнаружили и показали загадочную планету, похожую на Юпитер (ФОТО)

Астрономы нашли скрытую планету, которая имеет размеры, как у Юпитера. Об этом пишет издание Space.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Новооткрытая экзопланета получила название TOI-2180 b. Она находится в 379 световых годах от нашей планеты.

В материале отмечается, что особенным среди известных экзопланет-гигантов этот мир делает то, что ему требуется 261 день, чтобы совершить оборот вокруг своей родительской звезды. А это намного дольше, чем у большей части газовых гигантов, обнаруженных за пределами Солнечной системы.

Планета была обнаружена благодаря данным, полученным от аппарата NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite. Он находит новые миры, фиксируя перепады в яркости звезды, вызванные планетой, когда она проходит между космическим кораблем и светилом.

TOI-2180 b примерно такого же размера, как и Юпитер, но почти в три раза массивнее. По данным специалистов, он сформировался не так как газовый гигант из Солнечной системы.

Как пишет СМИ, еще одной из странностей экзопланеты является её температура. В среднем она составляет удивительно умеренные 77 градусов по Цельсию. Хотя TOI-2180 b теплее, чем Юпитер и Сатурн, она все же довольно холодная по сравнению со многими другими огромными экзопланетами.

Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинские специалисты смогли зафиксировать последствия извержения вулкана, произошедшее несколько дней назад возле островного государства Тонга. Активность вулкана вызвала цунами, волна которого достигла Антарктики. Даже несмотря на лед, её высота составила около 60 сантиметров.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы нашли естественный спутник, который вращается вокруг экзопланеты. Такие открытия происходят довольно редко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!