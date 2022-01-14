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В несколько раз больше Земли: ученые обнаружили загадочный объект в космосе (ФОТО)

Kepler-1708 b-i больше Земли в 2,6 раза

сегодня, 15:25
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы обнаружили гигантскую луну, которая вращается вокруг экзопланеты. Об этом пишет издание Science Alert.

В несколько раз больше Земли: ученые обнаружили загадочный объект в космосе (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Исследователи с помощью данных космического телескопа Kepler обнаружили новый объект в космосе. Кандидат в экзолуны под названием Kepler-1708 b-i вращается вокруг планеты, которая в свою очередь вращается вокруг своей родительской звезды. Вся эта система находится на расстоянии пять с половиной тысяч световых лет от нас. 

По подсчетам специалистов, новооткрытый объект больше Земли в 2,6 раза Он является газообразным, как и найденный ранее первый кандидат в экзолуны — Kepler-1625 b-i, находящийся на расстоянии приблизительно восемь тысяч световых лет от нашего дома. 

Отмечается, что оба небесных тела сильно отличаются от естественных спутников планет в Солнечной системе. Поэтому для исследователей пока еще остается загадкой то, как они сформировались. Согласно одной из теорий, экзолуны могли быть самостоятельными планетами, однако в какой-то момент были захвачены гравитацией более крупных объектов. 

В настоящее время ученые смогли обнаружить тысячи экзопланет, но экзолуны найти гораздо сложнее. 

В несколько раз больше Земли: ученые обнаружили загадочный объект в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: Helena Valenzuela Widerström

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что последствия повышения температуры убивают всё больше людей. Предыдущий год стал одним из самых жарких. Из-за этого по всему миру начали образовываться стихийные бедствия. Только в Соединённых Штатах америки за прошлый год от них погибли несколько сотен человек. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что наша Солнечная система находится внутри большого космического пузыря. Ученые смогли изучить его природу и рассказали об этом. Также специалисты показали, как он выглядит. 


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Источник: https://www.sciencealert.com/we-might-have-just-found-a-supermoon-outside-the-solar-system
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