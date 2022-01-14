В несколько раз больше Земли: ученые обнаружили загадочный объект в космосе (ФОТО)

Астрономы обнаружили гигантскую луну, которая вращается вокруг экзопланеты. Об этом пишет издание Science Alert.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Исследователи с помощью данных космического телескопа Kepler обнаружили новый объект в космосе. Кандидат в экзолуны под названием Kepler-1708 b-i вращается вокруг планеты, которая в свою очередь вращается вокруг своей родительской звезды. Вся эта система находится на расстоянии пять с половиной тысяч световых лет от нас.

По подсчетам специалистов, новооткрытый объект больше Земли в 2,6 раза Он является газообразным, как и найденный ранее первый кандидат в экзолуны — Kepler-1625 b-i, находящийся на расстоянии приблизительно восемь тысяч световых лет от нашего дома.

Отмечается, что оба небесных тела сильно отличаются от естественных спутников планет в Солнечной системе. Поэтому для исследователей пока еще остается загадкой то, как они сформировались. Согласно одной из теорий, экзолуны могли быть самостоятельными планетами, однако в какой-то момент были захвачены гравитацией более крупных объектов.

В настоящее время ученые смогли обнаружить тысячи экзопланет, но экзолуны найти гораздо сложнее.

Фото: Helena Valenzuela Widerström

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