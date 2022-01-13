Ученые рассказали, что мы живем внутри гигантского пузыря: как он выглядит (ВИДЕО)



















Астрономы исследовали пузырь, которым окружена наша Солнечная система. Об этом пишет издание Forbes.

Земля. Фото из открытых источников

Новое исследование показало, что Земля окружена огромным пузырем шириной около тысячи световых лет, границы которого определяют формирование всех близлежащих молодых звезд.

На протяжении десятилетий астрономы знали, что Солнечная система находится внутри так называемого "Местного пузыря", гигантской пустоты, окруженной тысячами молодых звезд. Однако многое в этом пузыре оставалось неясным — все, от его точного размера и формы до происхождения и эволюции.

Благодаря новым данным выяснилось, что пузырь образовался в результате превращения звезд в сверхновые примерно десять-двадцать миллионов лет назад. После взрывов звезд газ и пыль образуют молекулярные облака, в которых появляются новые светила. В нашем Местном пузыре также есть такие области. Специалисты рассказали, что нашу звездную систему окружают тысячи молодых звезд, которые сформировались и продолжают свое развитие, но не внутри пузыря, а на его поверхности.

Благодаря научным инструментам космического телескопа Gaia ученые получили новые данные и смогли заглянуть в прошлое, чтобы увидеть, как 14 млн лет назад появился Местный пузырь. Астрономы говорят, что для того, чтобы он появился, за миллионы лет взорвались приблизительно 15 сверхновых.

В ходе наблюдений ученые выяснили, что все известные молекулярные облака, в которых рождаются молодые звезды в пределах 500 световых лет от Солнца находятся на поверхности Местного пузыря и имеют примерно одинаковую форму.

По данным астрономов, Местный пузырь состоит из плазмы низкой плотности и окружен холодным нейтральным газом и пылью. Согласно подсчетам, скорость его движения в настоящее время составляет около шести с половиной километров в секунду, однако он замедляет свое движение.

Стало известно, что Солнечная система оказалась в центре Местного пузыря, и наша звезда вошла в него примерно пять миллионов лет назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что новый космический аппарат NASA приступил к работе. Ученые называли его первую цель, а также показали её фотографию. Также, специалисты объяснили, чем именно будет заниматься IXPE, который отправился в космос в конце прошлого года.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что хакерами, которые блокировали работу международных компаний, оказалась семья из столицы. Организатором группы оказался 36-летний киевлянин совместно с женой и тремя знакомыми – они осуществляли кибератаки на иностранные компании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!