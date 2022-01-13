logo

BTC/USD

43914.48

ETH/USD

3364.89

LTC/USD

140.63

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Новый космический аппарат NASA приступил к работе: показана его первая цель (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый космический аппарат NASA приступил к работе: показана его первая цель (ФОТО)

X-ray Polarimetry Explorer предназначен для того, чтобы наблюдать за одними из самых горячих и энергичных объектов в космосе

сегодня, 12:20
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Новый космический аппарат NASA начал свою исследовательскую работу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Новый космический аппарат NASA приступил к работе: показана его первая цель (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

В прошлом месяце американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправило в космос рентгеновский аппарат под названием X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Он предназначен для того, чтобы наблюдать за одними из самых горячих и энергичных объектов в космосе.

IXPE будет измерять поляризацию рентгеновского излучения — свойство света, которое поможет ученым изучить вращение сверхмассивных черных дыр и магнитные поля вокруг мощных пульсаров.

11 января IXPE начал наблюдение за своей первой официальной научной целью: Кассиопеей А, остатками массивной звезды, взорвавшейся (с точки зрения Земли) около 350 лет назад. Аппарат предоставит подробную информацию о структуре магнитного поля Cas A, которую невозможно наблюдать другими способами.

Новый космический аппарат NASA приступил к работе: показана его первая цель (ФОТО) - фото 2

Данное изображение было сделано еще одним рентгеновским аппаратом NASA под названием Chandra. Фото: NASA/CXC/SAO

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые увидели в космосе планету, которая имеет необычную форму. Специалисты считают, что небесное тело может растягивать её родительская звезда. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы показали, как выглядит область звездообразования, которая расположена на расстоянии более шести тысяч световых лет в созвездии Ориона. Данную туманность называют Голова Обезьяны, но у неё есть еще и официальное название. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nasa.gov/mission_pages/ixpe/news/nasa-s-new-ixpe-mission-begins-science-operations.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!