Новый космический аппарат NASA приступил к работе: показана его первая цель (ФОТО)

Новый космический аппарат NASA начал свою исследовательскую работу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

NASA. Фото из открытых источников

В прошлом месяце американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправило в космос рентгеновский аппарат под названием X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Он предназначен для того, чтобы наблюдать за одними из самых горячих и энергичных объектов в космосе.

IXPE будет измерять поляризацию рентгеновского излучения — свойство света, которое поможет ученым изучить вращение сверхмассивных черных дыр и магнитные поля вокруг мощных пульсаров.

11 января IXPE начал наблюдение за своей первой официальной научной целью: Кассиопеей А, остатками массивной звезды, взорвавшейся (с точки зрения Земли) около 350 лет назад. Аппарат предоставит подробную информацию о структуре магнитного поля Cas A, которую невозможно наблюдать другими способами.





Данное изображение было сделано еще одним рентгеновским аппаратом NASA под названием Chandra. Фото: NASA/CXC/SAO

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые увидели в космосе планету, которая имеет необычную форму. Специалисты считают, что небесное тело может растягивать её родительская звезда.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы показали, как выглядит область звездообразования, которая расположена на расстоянии более шести тысяч световых лет в созвездии Ориона. Данную туманность называют Голова Обезьяны, но у неё есть еще и официальное название.

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