Ученые обнаружили планету необычной формы: на что она похожа (ФОТО)

Астрономы обнаружили уникальную планету. Об этом пишет издание Screen Rant.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Из-за естественной силы притяжения планеты обычно имеют круглую форму, однако специалисты нашли мир, который нарушает это "правило". Речь идет об экзопланете, получившую название WASP-103b.

Небесное тело находится в созвездии Геркулес. В материале отмечается, что по своей структуре она напоминает наш Юпитер, однако имеет большую массу (в полтора раза), а также больший радиус (в два раза). Кроме того, планета более жаркая. Её температурные показатели в десятки раз выше, чем у газового гиганта из Солнечной системы.

Отличительной чертой WASP-103b является деформированная форма, которая напоминает мяч для игры в регби.

Ученые считают, что экзопланета могла получить такую форму из-за мощных приливных сил. Дело в том, что она имеет плотную массу и близко расположена к своему светилу. По мнению специалистов, именно из-за интенсивных приливов от родительской звезды WASP-103b растягивается и обретает такую форму. Однако, исходя из данной гипотезы планета в будущем должна быть поглощена звездой из-за ускорения орбитального периода, а она наоборот отдаляется от неё.

Специалисты намерены и дальше продолжать исследования, чтобы установить точную причину данного явления.





Фото: ESA

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA увидели в космосе удивительный объект, который получил название Голова Обезьяны. Он является областью, где формируются новые звезды и находится на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нашей планеты в созвездии Орион.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили новый вид лягушек и назвали его в честь известной шведской экоактивистки. Появились фотографии животного, а также специалисты рассказали о его особенностях.

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