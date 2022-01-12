Голова обезьяны: ученые NASA увидели в космосе удивительный объект (ВИДЕО)

Hubble. Фото: nasa.gov

С помощью мощного космического телескопа астрономы NASA запечатлели удивительную область звездообразования. Видео было опубликовано на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Специалисты из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создали захватывающую визуализацию, которая показывает область звездообразования. Она находится в созвездии Орион на расстоянии более шести тысяч световых лет от нашей планеты.

Объект называют туманностью Голова Обезьяны или официально — NGC 2174. Снимки были сделаны с помощью научных инструментов космического телескопа Hubble.

В туманности имеется столб пыли, который является галактической областью звездообразования.

обсерватория Nasa Chandra изучила туманность , которая образовалась после взрыва массивной звезды. Благодаря исследованиям рентгеновского телескопа ученым удалось подтвердить

что большая часть кислорода появляется в результате подобных взрывов. Специалисты опубликовали фото, на котором можно увидеть остаток сверхновой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что

Также сайт "Комментарии" писал о том, что китайский ровер-исследователь сблизился с объектом на Луне, который ранее считали загадочным. Он вызвал интерес у ученых благодаря, как тогда казалось, необычной форме. Однако, сделав фотографию с близкого расстояния, стало ясно, что на самом деле, он имеет обычную форму и является скалой. Специалисты ошибались из-за игры света и тени.

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