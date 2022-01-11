NASA показало, откуда берется кислород во Вселенной (ФОТО)

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделали фотографию гигантского остатка сверхновой звезды. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Астрономы рассказали, что на опубликованной фотографии можно увидеть остаток сверхновой, который образовался после взрыва массивной звезды.

С помощью оборудования, установленного в космической рентгеновской обсерватории NASA Chandra, им удалось подтвердить, что большая часть кислорода во Вселенной образуется в результате взрывов, таких как здесь.

Фото: X-ray (NASA/CXC/ESO/F.Vogt et al); Optical (ESO/VLT/MUSE), Optical (NASA/STScI)

Отмечается, что количество кислорода, образовавшегося в результате этого взрыва, могло бы питать тысячи солнечных систем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что оптическая иллюзия в космосе "столкнула" две гигантские галактики. Астрономы объяснили, что на опубликованной фотографии можно увидеть оптическую иллюзию, возникающую из-за ракурса и расстояния с которого был сделан снимок. На самом деле две массивные системы находятся далеко друг от друга. Расстояние до ближайшей из этих галактик составляет более 200 миллионов световых лет.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что луноход смог подъехать поближе к загадочному объекту на нашем спутнике. Он заинтересовал ученых своей формой, однако когда аппарат сблизился с "кубом" оказалось, что они ошибались. Это произошло из-за игры света и тени вдалеке.

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