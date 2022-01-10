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Оптическая иллюзия в космосе "столкнула" две гигантские галактики (ФОТО)

Галактика NGC 105 находится на расстоянии примерно 215 миллионов световых лет от Земли

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запечатлели захватывающий космический дуэт галактик. Снимки были опубликованы на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter. 

Оптическая иллюзия в космосе "столкнула" две гигантские галактики (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованной фотографии запечатлена спиральная галактика под названием NGC 105. Она находится в созвездии Рыб на расстоянии примерно 215 миллионов световых лет от нашей планеты.

Хотя кажется, что NGC 105 ныряет ребром в соседнюю галактику, на самом деле это не так. Такое ощущение возникает из-за ракурса с которого был сделан снимок. Вытянутая соседняя галактика находится намного дальше, чем кажется.

Отмечается, что внутри объектов на фотографии находятся два захватывающих астрономических явления — переменные звезды цефеиды и катаклизмические взрывы сверхновых. Первое представляет собой особый класс пульсирующих звезд, а второй — взрыв, вызванный катастрофической гибелью массивной звезды.

Оптическая иллюзия в космосе ”столкнула” две гигантские галактики (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Jones, A. Riess et al.; Acknowledgment: R. Colombari

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск впервые показал свою "Мехазиллу". Данный механизм, высотой около 140 метров, будет "хватать" космические ракеты во время их приземления. Ранее предприниматель публиковал только компьютерные визуализации будущих башен, теперь на новом видео можно увидеть их в реальности. 

Также сайт "Комментарии" писал, что ученые NASA сделали фотографию "снежинок" в космосе. Специалисты так назвали скопление молодых звезд в созвездии Единорога. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CYbuTyVNk5F/
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