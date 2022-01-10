Ученые NASA увидели "снежинки" в космосе: как они выглядят (ФОТО)

Астрономы запечатлели в космосе удивительное скопление звезд. Изображение было опубликовано на официальной странице космической обсерватории NASA Chandra в социальной сети Twitter.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что в настоящее время космическая рентгеновская обсерватория занимается изучением звездного скопления в созвездии Единорога. Этот объект находится на расстоянии примерно двух с половиной тысяч световых лет от Земли.

Из-за того, что группа звезд напоминает рисунок снежинки, астрономы прозвали его "Скопление снежинки".



Для справки: Звезды в NGC 2264, или "Скопление снежинки" являются молодыми. Их возраст составляет всего около 100 тысяч лет. Для сравнения, возраст нашего светила превышает четыре 4,5 миллиарда лет.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский миллиардер Илон Маск рассказал, когда, по его мнению, человек ступит на поверхность Марса. Предприниматель считает, что это может произойти уже в ближайшие пять лет, однако он отметил, что в худшем случае высадка произойдет только в следующем десятилетии.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что астрономы смогли зафиксировать удивительное явление в космосе. Указанное событие произошло с известной кометой Леонарда, которая в настоящее время навсегда улетает из нашей Солнечной системы. По словам ученых, хвост небесного тела был оторван и разделен на две части. Специалисты считают, что это могло произойти из-за влияния солнечного ветра. На полученных снимках явление выглядит как хвост в хвосте.

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