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Ученые зафиксировали необычное космическое явление: известной комете "оторвало" хвост (ФОТО)

Астрономы увидели необычное космическое событие, связанное с кометой Леонарда

сегодня, 21:30
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы зафиксировали странное космическое явление. Об этом пишет издание CNET. 

Ученые зафиксировали необычное космическое явление: известной комете "оторвало" хвост (ФОТО)

Звездное небо. Фото: Pixabay

Необычное событие случилось с кометой Леонарда во время движения к нашей звезде. Ученые рассказали, что часть хвоста небесного тела оторвало и унесло космическим ветром. Отмечается, что на снимках, полученных астрономами, это выглядит, как "хвост в хвосте". 

Согласно предположениям некоторых специалистов, причиной явления могла стать космическая погода, что была вызвана вспашками на Солнце, а также корональными выбросами массы.

Отмечается, что магнитное пересоединение, а иногда даже полный срыв хвоста кометы может быть вызван даже обычными потоками солнечного ветра. 

Также возможно, что второй хвост появился из-за выброса обломков из ядра небесного тела. 

Для справки: комета Леонарда или C/2021 A1 была обнаружена в начале 2021 года. Ультразвуковое небесное тело провело тысячи лет в путешествии к нашему светилу. 12 декабря комета подошла на максимально близкое расстояние к Земле, а 3 января должна подлететь на минимальное расстояние к Солнцу. После этого комета навсегда покинет Солнечную систему. 

Ученые зафиксировали необычное космическое явление: известной комете ”оторвало” хвост (ФОТО) - фото 2

Фото: SpaceWeatherGallery.com/Lukas Demetz/Michael Jaeger

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что основатель американской компании SpaceX рассказал о том, когда человек впервые ступит на поверхность Марса. По предположениям предпринимателя, это может произойти в лучше случае уже через пять лет. В худшем случае это произойдет уже в следующем десятилетии. Также он рассказал, что является одним из определяющих факторов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что телескоп Hubble сделал фото яркого скопления звезд, которое похоже на бриллиантовый гобелен. Данный объект находится вдалеке от нашего дома. Согласно данным ученых, расстояние до него исчисляется тысячами световых лет. 


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Источник: https://www.cnet.com/how-to/see-comet-leonard-and-its-rare-disconnecting-tail-racing-toward-the-sun/
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