Ученые зафиксировали необычное космическое явление: известной комете "оторвало" хвост (ФОТО)

Астрономы зафиксировали странное космическое явление. Об этом пишет издание CNET.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Необычное событие случилось с кометой Леонарда во время движения к нашей звезде. Ученые рассказали, что часть хвоста небесного тела оторвало и унесло космическим ветром. Отмечается, что на снимках, полученных астрономами, это выглядит, как "хвост в хвосте".

Согласно предположениям некоторых специалистов, причиной явления могла стать космическая погода, что была вызвана вспашками на Солнце, а также корональными выбросами массы.

Отмечается, что магнитное пересоединение, а иногда даже полный срыв хвоста кометы может быть вызван даже обычными потоками солнечного ветра.

Также возможно, что второй хвост появился из-за выброса обломков из ядра небесного тела.

Для справки: комета Леонарда или C/2021 A1 была обнаружена в начале 2021 года. Ультразвуковое небесное тело провело тысячи лет в путешествии к нашему светилу. 12 декабря комета подошла на максимально близкое расстояние к Земле, а 3 января должна подлететь на минимальное расстояние к Солнцу. После этого комета навсегда покинет Солнечную систему.





Фото: SpaceWeatherGallery.com/Lukas Demetz/Michael Jaeger

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