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Бриллиантовый гобелен: NASA запечатлело в космосе завораживающий объект (ФОТО)

Трюмплер 14 находится на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли

сегодня, 14:20
Автор:

Денис Подставной
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Космический телескоп американского ведомства NASA показал удивительное скопление звезд. Об этом сообщается на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter. 

Бриллиантовый гобелен: NASA запечатлело в космосе завораживающий объект (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованном учеными снимке можно увидеть сверкающее звездное скопление, в котором собраны одни из самых ярких звезд, наблюдаемых в нашей галактике Млечный Путь. Астрономы отметили, что снимок напоминает роскошный бриллиантовый гобелен.

Объект получил название Трюмплер 14. Он находится  на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли в туманности Киля, огромной области звездообразования. Поскольку скоплению всего пол миллиона лет, в нем находится одна из самых высоких концентраций массивных светящихся звезд во всем Млечном Пути.

Запечатленные на фото сине-белые звезды так яростно сжигают водородное топливо, что через несколько миллионов лет они взорвутся как сверхновые. Это в конечном итоге приведет к образованию пустот в близлежащих облаках газа и пыли.

Бриллиантовый гобелен: NASA запечатлело в космосе завораживающий объект (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and J. Maíz Apellániz (Institute of Astrophysics of Andalusia, Spain); Acknowledgment: N. Smith (University of Arizona)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученым удалось обнаружить большую группу экзопланет, которые "блуждают" по космосу без родительских звезд. Сообщается, что группа насчитывает по меньшей мере 70 таких небесных тел. Они находятся в нескольких сотнях световых лет от нашей планеты. Астрономы опубликовали фотографию новооткрытых миров. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA получило звуки массивного спутника планеты Юпитер. Данные на Землю передала межпланетная станция Juno. Она зафиксировала их, когда пролетала близко к небесному телу летом этого года. Полученные данные специалисты преобразовали в звук. 


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Источник: https://hubblesite.org/contents/media/images/2016/03/3693-Image.html?linkId=145850604
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