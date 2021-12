Бриллиантовый гобелен: NASA запечатлело в космосе завораживающий объект (ФОТО)

Космический телескоп американского ведомства NASA показал удивительное скопление звезд. Об этом сообщается на официальной странице обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter.

Hubble. Фото: nasa.gov

На опубликованном учеными снимке можно увидеть сверкающее звездное скопление, в котором собраны одни из самых ярких звезд, наблюдаемых в нашей галактике Млечный Путь. Астрономы отметили, что снимок напоминает роскошный бриллиантовый гобелен.

Объект получил название Трюмплер 14. Он находится на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли в туманности Киля, огромной области звездообразования. Поскольку скоплению всего пол миллиона лет, в нем находится одна из самых высоких концентраций массивных светящихся звезд во всем Млечном Пути.

Запечатленные на фото сине-белые звезды так яростно сжигают водородное топливо, что через несколько миллионов лет они взорвутся как сверхновые. Это в конечном итоге приведет к образованию пустот в близлежащих облаках газа и пыли.





Фото: NASA, ESA, and J. Maíz Apellániz (Institute of Astrophysics of Andalusia, Spain); Acknowledgment: N. Smith (University of Arizona)

