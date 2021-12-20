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NASA записало звуки самого большого спутника в Солнечной системе: как он звучит (ВИДЕО)

NASA Juno записал звуки Ганимеда во время близкого пролета миссии летом этого года

20 декабря 2021, 20:45
Автор:

Денис Подставной
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Специалисты из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записали звуки спутника крупнейшей планеты Солнечной системы. Об этом сообщается, на сайте JPL.NASA. 

NASA записало звуки самого большого спутника в Солнечной системе: как он звучит (ВИДЕО)

NASA. Фото из открытых источников

Автоматическая межпланетная станция NASA Juno во время близкого пролета миссии возле спутника Юпитера Ганимеда записала его звуки. Пролет происходил летом этого года. 

Ученый из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио представил звуковую дорожку, которая была создана на основе данных, полученных космическим аппаратом. 

Во время полета межпланетная станция задействовала свой научній инструмент под названием Juno's Waves. Он может настраиваться на электрические и магнитные радиоволны, что производятся в магнитосфере газового гиганта.

После того как данные были собраны, частота радиоволн была сдвинута в звуковой диапазон, чтобы получилась звуковая дорожка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA с помощью космического телескопа под названием Hubble запечатлело удивительный яркий объект в космосе. Им является звездное скопление, расположенное в соседней галактике. Оно раскинулось на ширину 120 световых лет. Во время проведения исследования ученые пытались понять, как разные популяции звезд могут сосуществовать в одном скоплении.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Hubble "увидел" галактику, в которой произошел мощный взрыв. Свет от него уже дошел до нашей планеты. Это космическое событие сопровождалось смертью массивной звезды. 



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Источник: https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-juno-spacecraft-hears-jupiters-moon
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