"Кто-то рассыпал соль на чёрную скатерть": NASA запечатлело удивительный яркий объект в космосе (ФОТО)

Астрономы запечатлели в космосе яркое скопление звезд. Снимок был опубликован на официальном сайте космической обсерватории NASA/ESA Hubble.

Hubble. Фото: nasa.gov

На фотографии, которая была получена с помощью оборудования телескопа Hubble можно увидеть рассеянное звездное скопление под названием NGC 1755. Ученые сравнили звезды на снимке с щепоткой соли, которая была рассыпана на чёрную скатерть. Эта коллекция звезд находится в одном из ближайших соседей Млечного Пути — Большом Магеллановом Облаке — и имеет размер приблизительно 120 световых лет в ширину.

Отмечается, что несмотря на впечатляющую широту, NGC 1755 является членом меньшего класса звездных скоплений.

Для справки: звездные скопления представляют собой гравитационно связанные скопления звезд и бывают двух основных разновидностей — более мелкие рассеянные скопления, такие как NGC 1755, в которых находятся более молодые звезды, и гигантские шаровые скопления, что могут содержать миллионы более старых звезд.

Астрономы сделали это фото для того, чтобы лучше понять, как разные популяции звезд могут сосуществовать в одном скоплении.

Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Milone, G. Gilmore

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели галактику, в которой прогремел мощный взрыв. Эта система находится в десятках миллионов километрах от нашей галактики. Взрыв, свет от которого достиг Земли в 2014 году, повлек за собой смерть массивной звезды.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория сфотографировала "ангела" в космосе . Его крылья состоят из газа, а кольцо пыли, что вращается вокруг звезды, стягивает туманность в форму "песочных часов".

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