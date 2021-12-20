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"Кто-то рассыпал соль на чёрную скатерть": NASA запечатлело удивительный яркий объект в космосе (ФОТО)

NGC 1755 находится в одном из ближайших соседей Млечного Пути - Большом Магеллановом Облаке

20 декабря 2021, 16:30
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы запечатлели в космосе яркое скопление звезд. Снимок был опубликован на официальном сайте космической обсерватории NASA/ESA Hubble. 

"Кто-то рассыпал соль на чёрную скатерть": NASA запечатлело удивительный яркий объект в космосе (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На фотографии, которая была получена с помощью оборудования телескопа Hubble можно увидеть рассеянное звездное скопление под названием NGC 1755. Ученые сравнили звезды на снимке с щепоткой соли, которая была рассыпана на чёрную скатерть. Эта коллекция звезд находится в одном из ближайших соседей Млечного Пути — Большом Магеллановом Облаке — и имеет размер приблизительно 120 световых лет в ширину. 

Отмечается, что несмотря на впечатляющую широту, NGC 1755 является членом меньшего класса звездных скоплений.

Для справки: звездные скопления представляют собой гравитационно связанные скопления звезд и бывают двух основных разновидностей — более мелкие рассеянные скопления, такие как NGC 1755, в которых находятся более молодые звезды, и гигантские шаровые скопления, что могут содержать миллионы более старых звезд.

Астрономы сделали это фото для того, чтобы лучше понять, как разные популяции звезд могут сосуществовать в одном скоплении.

”Кто-то рассыпал соль на чёрную скатерть”: NASA запечатлело удивительный яркий объект в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Milone, G. Gilmore

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели галактику, в которой прогремел мощный взрыв. Эта система находится в десятках миллионов километрах от нашей галактики. Взрыв, свет от которого достиг Земли в 2014 году, повлек за собой смерть массивной звезды. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория сфотографировала "ангела" в космосе. Его крылья состоят из газа,  а кольцо пыли, что вращается вокруг звезды, стягивает туманность в форму "песочных часов". 


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2151a/
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