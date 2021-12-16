logo

BTC/USD

48510.21

ETH/USD

4089.19

LTC/USD

154.55

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Ученые NASA увидели "ангела" в космосе: как он выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые NASA увидели "ангела" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

"Снежный ангел" находится на расстоянии около двух тысяч световых лет от Земли

сегодня, 16:50
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Астрономы показали "снежного ангела" в космосе. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter. 

Ученые NASA увидели "ангела" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников

Космический телескоп Hubble запечатлел область звездообразования, которая получила название S106. Ученые отметили, что данное небесное тело выглядит, как парящий небесный снежный ангел. "Крылья" туманности зафиксировали контрастный отпечаток тепла на фоне более холодной среды. Они состоят из сверхгорячего газа, который сияет синим цветом.

Кольцо из пыли и газа, вращающееся вокруг звезды, действует как пояс, стягивая расширяющуюся туманность в форму "песочных часов".

Отмечается, что детальные исследования туманности также обнаружило несколько сотен коричневых карликов. Эти "несостоявшиеся" звезды весят меньше десятой части нашего Солнца.

Для справки: S106 находится на расстоянии почти 2000 световых лет от нашей планеты. А её длинна составляет несколько световых лет.

Ученые NASA увидели ”ангела” в космосе: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять летМаск имеет большие планы на Красную планету, а именно на создание автономного города с гидропонными фермами на солнечных батареях, где люди могут жить постоянно.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория американского ведомства NASA сфотографировала галактику в Печи. Сообщается, что данный объект находится на расстоянии десятков миллионов световых лет от нашего дома. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/NASAHubble?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!