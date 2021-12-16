Ученые NASA увидели "ангела" в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы показали "снежного ангела" в космосе. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Twitter.

Hubble. Фото из открытых источников

Космический телескоп Hubble запечатлел область звездообразования, которая получила название S106. Ученые отметили, что данное небесное тело выглядит, как парящий небесный снежный ангел. "Крылья" туманности зафиксировали контрастный отпечаток тепла на фоне более холодной среды. Они состоят из сверхгорячего газа, который сияет синим цветом.

Кольцо из пыли и газа, вращающееся вокруг звезды, действует как пояс, стягивая расширяющуюся туманность в форму "песочных часов".

Отмечается, что детальные исследования туманности также обнаружило несколько сотен коричневых карликов. Эти "несостоявшиеся" звезды весят меньше десятой части нашего Солнца.

Для справки: S106 находится на расстоянии почти 2000 световых лет от нашей планеты. А её длинна составляет несколько световых лет.

Фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять лет. Маск имеет большие планы на Красную планету, а именно на создание автономного города с гидропонными фермами на солнечных батареях, где люди могут жить постоянно.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория американского ведомства NASA сфотографировала галактику в Печи. Сообщается, что данный объект находится на расстоянии десятков миллионов световых лет от нашего дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!