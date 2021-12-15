Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять лет

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что у него есть новый график для своего большого проекта на Марсе. Об этом пишет издание CNBC.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Известный миллиардер планирует осуществить марсианскую миссию в течении следующих пяти лет.

"Я буду удивлен, если мы не приземлимся на Марс в течение пяти лет" — рассказал Маск журналу Time.

В материале отмечается, что Маск имеет большие планы на Красную планету, а именно на создание автономного города с гидропонными фермами на солнечных батареях, где люди могут жить постоянно.

"Следующим и важным шагом будет являться строительство самодостаточного города на Марсе и поселение там животных и других созданий с Земли. Своеобразный футуристический Ноев ковчег. Но, правда, мы перевезем каждой твари больше чем по паре" — отметил Маск.



Для справки: согласно данным издания Forbes, Илон Маск является самым богатым человеком в мире. На данный момент его состояние насчитывает 247 миллиардов долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американский предприниматель Илон Маск рассказал о том, что Tesla вскоре начнет продавать продукцию с символикой бренда, которую можно будет приобрести за криптовалюту.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Южнокорейскому молочному бренду пришлось извиниться за скандальную рекламу. Дело в том, что в видеоролике, который был опубликован на YouTube, мужчина тайно снимал женщин на лугу, а затем они превратились в коров. Это вызвало негативную реакцию некоторых пользователей. После такой реакции видео было удалено, а представители компании принесли свои извинения.

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