logo

BTC/USD

47306.96

ETH/USD

3759.39

LTC/USD

145.14

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять лет

Илон Маск хочет создать самодостаточный город на красной планете

сегодня, 19:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что у него есть новый график для своего большого проекта на Марсе. Об этом пишет издание CNBC. 

Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в ближайшие пять лет

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Известный миллиардер планирует осуществить марсианскую миссию в течении следующих пяти лет.

"Я буду удивлен, если мы не приземлимся на Марс в течение пяти лет" — рассказал Маск журналу Time. 

В материале отмечается, что Маск имеет большие планы на Красную планету, а именно на создание автономного города с гидропонными фермами на солнечных батареях, где люди могут жить постоянно.

"Следующим и важным шагом будет являться строительство самодостаточного города на Марсе и поселение там животных и других созданий с Земли. Своеобразный футуристический Ноев ковчег. Но, правда, мы перевезем каждой твари больше чем по паре" — отметил Маск. 

Для справки: согласно данным издания Forbes, Илон Маск является самым богатым человеком в мире. На данный момент его состояние насчитывает 247 миллиардов долларов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американский предприниматель Илон Маск рассказал о том, что Tesla вскоре начнет продавать продукцию с символикой бренда, которую можно будет приобрести за криптовалюту. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Южнокорейскому молочному бренду пришлось извиниться за скандальную рекламу. Дело в том, что в видеоролике, который был опубликован на YouTube, мужчина тайно снимал женщин на лугу, а затем они превратились в коров. Это вызвало негативную реакцию некоторых пользователей. После такой реакции видео было удалено, а представители компании принесли свои извинения. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnbc.com/2021/12/15/elon-musk-surprised-if-were-not-landing-on-mars-within-five-years.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_content=Main&utm_source=Twitter#Echobox=1639580732
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!