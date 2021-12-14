Илон Маск заявил, что Tesla начнет продавать товары за криптовалюту: Dogecoin резко начал дорожать

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla будет принимать криптовалюту в качестве платы за свою продукцию. Об этом сообщается на официальной странице Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Илон Маск рассказал, что основанная им компания Tesla в виде эксперимента начнет продавать некоторые вещи с символикой бренда за криптовалюту Dogecoin.

"Tesla сделает мерч, который можно будет покупать с Doge и посмотрим, как пойдет", — пишет Маск на своей странице в Twitter.

Как пишет издание Investing, на фоне данного заявления стоимость криптовалюты Dogecoin выросла более чем на 20%. В настоящее время её цена составляет 0,19 долларов за единицу.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что основатель компании Tesla Илон Маск представил новую модель электропикапа Cybertruck. Предприниматель рассказал, что водитель новинки сможет управлять отдельно, как передними, так и задними колесами машины. Кроме того, Cybertruck сможет разворачиваться на месте и даже передвигаться по диагонали, как краб. Электромобиль получит четыре двигателя.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что миллиардер Илон Маск задумался о том, чтобы уйти с работы и стать инфлюенсером. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети и спросил мнения подписчиков на этот счет. Люди начали активно комментировать пост и некоторые даже предлагали предпринимателю варианты, чем он может заняться после этого. Один из комментаторов пообещал научить Маска набирать просмотры на видеохостинге YouTube.

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