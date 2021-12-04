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"Режим краба" и четыре двигателя: Илон Маск представил новую версию Tesla Cybertruck

Tesla выпустит новую версию Cybertruck

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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Известный предприниматель и основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX Илон Маск представил миру новую модель электропикапа Cybertruck. Об этом пишет издание IXBT.

"Режим краба" и четыре двигателя: Илон Маск представил новую версию Tesla Cybertruck

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Новинка от производителя электромобилей получит четыре двигателя, которые способны обеспечивать независимую мощность на каждом колесе автомобиля. 

По словам Маска, поскольку у пикапа будет отдельное управление, как передними, так и задними колесами, он сможет не только разворачиваться на места, как танк, но и  совершать движение по диагонали, как краб. 

Предприниматель также рассказал, что управление всеми колесами появится в Cybertruck в последующем обновлении программного обеспечения.

Данная модель заменит ранее анонсированную версию электропикапа с тремя моторами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск заявил, что SpaceX ждет банкротство. По словам предпринимателя, такая участь может постигнуть компанию если она не ускорит производство двигателей для космических кораблей под названием Raptor. Отмечается, что для успеха требуется, чтобы корабль Starship был задействован, по меньшей мере раз в две недели. Учитывая ситуацию, миллиардер рассказал, что он передумал идти в отпуск, который запланировал ранее. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американский предприниматель Илон Маск продал акции самого дорого производителя электромобилей Tesla еще на один миллиард долларов. Ранее миллиардер уже совершил продажу акций на сумму более семи миллиардов. Отмечается, что до начала продаж акций в начале ноября Маск владел долей в 23% в Tesla.



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/04/ilon-mask-predstavila-novuju-versiju-cybertruck-chetyre-motora-upravlenie-kazhdym-kolesom-rezhimy-tanka-i-kraba.html
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