Илон Маск задумался бросить работу и поинтересовался, что об этом думают подписчики

Известный американский миллиардер, а также основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX привлек внимание общественности своим новым постом в социальной сети Twitter.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

В этот раз предприниматель задался вопросом о том, стоит ли ему уйти со всех работ и стать инфлюенсером.





"Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером. Что думаете?" — пишет Маск

Пользователи начали активно оставлять комментарии под постом. Маску предлагали создать свою страницу в ОnlyFans (сервис подписки на контент). На, что он ответил, что подумает. Другой пользователь пообещал научить миллиардера набирать просмотры на YouTube.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный предприниматель Илон Маск показал на своей странице в социальной сети рендеры космических кораблей, которые в будущем отправятся на Марс. На изображении можно увидеть два корабля под названием Starship производства компании SpaceX. Маск написал в своем посте, что вскоре это станет реальностью. Кроме данных аппаратов на снимке можно заметить и две гигантские башни с механизмами. Они будут помогать ракете и при взлете и при приземлении.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что стоимость американской компании Apple выросла до рекордного уровня. Теперь она составляет более 2,8 триллиона долларов. Это произошла после того, как на этой неделе цена акций компании выросла на несколько процентов. Стоимость одной единицы превысила 170 долларов. Рост связывают с увеличением плана поставок продукции Apple.

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