Илон Маск показал космические корабли, которые отправятся на Марс (ФОТО)

Известный американский предприниматель Илон Маск показал космические корабли SpaceX. Компьютерная визуализация была опубликована на официальной странице Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Миллиардер Илон Маск показал компьютерную визуализацию двух кораблей Starship производства компании SpaceX. В своем посте он написал: "Скоро мы сделаем это реальностью". Также он добавил, что эти корабли отправятся на красную планету.

Как пишет издание IXBT, кроме космических аппаратов на изображении можно увидеть две башни с механизмами, которые получили название Mechazilla. Они будут использованы не только во время взлета, но и во время посадки кораблей. Огромная механическая рука будет ловить космическую ракету Space Heavy по её возвращению домой.

Для справки: SpaceX Starship является пилотируемым космический кораблем, разработка которого началась еще в 2012 году.

Фото: twitter.com/elonmusk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что китайский робот-исследователь, который находится на Луне, нашел там загадочный объект странной формы. На данный момент его не возможно точно рассмотреть, однако робот уже направляется к нему. По подсчетам ученых луноходу может понадобиться несколько месяцев, чтобы добраться до него. Астрономы предположили, что данным объектом может оказаться камень, который образовался в результате столкновения с небесным телом.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые нашли в космосе галактику, которая не обладает тёмной материей. Считается, что такие системы должны удерживаться вместе этим загадочным материалом, однако в исследуемой галактике её нет.

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