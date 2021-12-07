Китайский луноход обнаружил загадочный объект на поверхности нашего спутника: как он выглядит (ФОТО)

Китайский робот-исследователь под названием Yutu 2 заметил загадочный объект на горизонте, пробираясь через кратер Фон Карман на обратной стороне Луны. Об этом пишет издание Space.

Луна - фото: из открытых источников

Как стало известно, в ноябре, во время 36-го лунного дня своей миссии, ровер заметил неизвестный объект в форме куба на расстоянии около 80 метров. Точно рассмотреть его пока не удается из-за большого расстояния.

Специалисты миссии проявили большой интерес к объекту, и теперь Yutu 2 направился к странному объекту. Однако аппарату понадобится около 2-3 месяцев на то, чтобы добраться до него, избегая кратеров.

Ученые предположили, что объектом с необычной формой может оказаться валун, который оказался на поверхности в результате столкновения с небесным телом.





Фото: CNSA/Our Space

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили странную галактику в космосе. Она находится на расстоянии 250 миллионов километров от нашей планеты. Её особенностью является то, что она не имеет тёмной материи, загадочного вещества, которое удерживает системы вместе. Астрономы предположили, что объект мог лишиться данного вещества из-за другой, более крупной галактики, однако рядом таких нет.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американское ведомство NASA показало солнечное затмение с необычного ракурса. На опубликованных фотографиях можно взглянуть на это удивительное явление из космоса. Снимки были получены благодаря космическому аппарату, а также астронавту на Международной космической станции.









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