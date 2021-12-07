NASA показало, как из космоса выглядит полное солнечное затмение (ФОТО)

Астронавты запечатлели солнечное затмение. Фотографии были опубликованы на официальной странице американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников

Ученые показали, как выглядит полное солнечное затмение из космоса. 4 декабря 2021 года космический корабль Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) зафиксировал тень нашего единственного естественного спутника (Луны), когда она проходила над Антарктидой.





Фото: NASA/NOAA

Тень, имеющая форму конуса, уходящего в космос, имеет круглое поперечное сечение. Отмечается, что частичное солнечное затмение можно было наблюдать в некоторых частях Намибии, Южной Африки, Новой Зеландии и Фолклендских островов.

Кроме того, солнечное затмение сфотографировали и с другого ракурса. Астронавт Кайла Бэррон сделала снимки затмения с борта Международной космической станции (МКС).





Фото: NASA/NOAA



Для справки: Солнечное затмение происходит, когда Луна движется между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на Землю, полностью или частично блокируя свет нашей звезды в некоторых областях. Чтобы произошло полное солнечное затмение, Солнце, Луна и Земля должны точно выстроиться в линию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA запечатлели галактику, которая похожа на наш Млечный Путь. Данный объект находится в созвездии Девы. Его запечатлели астрономы с помощью оборудования мощного телескопа Hubble. Ученые рассказали, что спиральные рукава галактики исходят от центральной перемычки из газа и звезд.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили огромную чёрную дыру рядом с нашей галактикой. Она находится в карликовой системе на расстоянии 820 тысячах световых лет от нашей планеты.

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