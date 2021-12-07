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NASA показало, как из космоса выглядит полное солнечное затмение (ФОТО)

Частичное солнечное затмение можно было наблюдать в некоторых частях Намибии, Южной Африки, Новой Зеландии и Фолклендских островов

сегодня, 12:03
Автор:

Денис Подставной
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Астронавты запечатлели солнечное затмение. Фотографии были опубликованы на официальной странице американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в социальной сети Instagram. 

NASA показало, как из космоса выглядит полное солнечное затмение (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Ученые показали, как выглядит полное солнечное затмение из космоса. 4 декабря 2021 года космический корабль Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) зафиксировал тень нашего единственного естественного спутника (Луны), когда она проходила над Антарктидой. 

NASA показало, как из космоса выглядит полное солнечное затмение (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/NOAA

Тень, имеющая форму конуса, уходящего в космос, имеет круглое поперечное сечение. Отмечается, что частичное солнечное затмение можно было наблюдать в некоторых частях Намибии, Южной Африки, Новой Зеландии и Фолклендских островов.

Кроме того, солнечное затмение сфотографировали и с другого ракурса. Астронавт Кайла Бэррон сделала снимки затмения с борта Международной космической станции (МКС).

NASA показало, как из космоса выглядит полное солнечное затмение (ФОТО) - фото 3

Фото: NASA/NOAA

Для справки: Солнечное затмение происходит, когда Луна движется между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на Землю, полностью или частично блокируя свет нашей звезды в некоторых областях. Чтобы произошло полное солнечное затмение, Солнце, Луна и Земля должны точно выстроиться в линию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA запечатлели галактику, которая похожа на наш Млечный Путь. Данный объект находится в созвездии Девы. Его запечатлели астрономы с помощью оборудования мощного телескопа Hubble. Ученые рассказали, что спиральные рукава галактики исходят от центральной перемычки из газа и звезд. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые обнаружили огромную чёрную дыру рядом с нашей галактикой. Она находится в карликовой системе на расстоянии 820 тысячах световых лет от нашей планеты. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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