Не поддается объяснению: ученые обнаружили гигантскую чёрную дыру рядом с нашей галактикой

Крошечная галактика, вращающаяся на окраине Млечного Пути, кажется, имеет гигантскую черную дыру в центре, сравнимую с той, что находится в центре гораздо большего Млечного Пути, и ученые не знают, почему. Об этом пишет издание Space.

Звездное небо. Фото из открытых источников

Карликовая галактика Лев I находится примерно в 820 тысячах световых лет от Земли, а ее диаметр составляет всего около две тысячи световых лет. До сих пор астрономы считали, что масса галактики примерно в 15–30 миллионов раз больше массы нашего Солнца. Это крошечный размер по сравнению с нашей галактикой, которая, по оценкам, весит 1,5 триллиона Солнц и чей диск имеет ширину более 100 тысяч световых лет.



Как показало исследование, в центре Льва I оказалась черная дыра, которая почти такая же большая, как дыра в центре Млечного Пути. Ранее астрономы полагали, что гигантские черные дыры образовываются в результате столкновений между галактиками и должны соответствовать размеру системы.

В материале указывается, что открытие произошло случайно. Изначально ученые намеревались измерить количество темной материи во Льве I с помощью прибора Virus-W на 2,7-метровом телескопе. Virus-W измеряет движение звезд в небольших галактиках вокруг Млечного Пути, и определяет количество темной материи в этих галактиках по этому движению.

Для справки: Темная материя — это таинственный невидимый материал, противодействующий силе гравитации. Ученые могут измерить его концентрацию во Вселенной, основываясь на его влиянии на орбиты и скорости ближайших звезд.

Когда команда обработала данные, собранные в ходе наблюдений, с помощью своих компьютерных моделей, они обнаружили, что у Льва I, похоже, практически нет темной материи, но есть черная дыра в центре размером с 3 миллиона Солнц. (Черная дыра в центре Млечного Пути всего на 25% больше.)



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход NASA Curiosity сделал новое селфи на красной планете . Полученные данные специалисты объединили в один панорамный снимок.

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