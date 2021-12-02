Ученые нашли в космосе очень необычную и загадочную звезду: как она выглядит (ФОТО)

Ученые обнаружили в космосе новый тип двойной звезды. Об этом пишет издание Phys.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Как стало известно, астрономы нашли в космическом пространстве маленькую двойную звезду. Данный объект получил обозначение ELM. Особенностью небесного тела является то, что из-за малой массы, оно могло образоваться только до начала Вселенной или же с помощью другого светила.

Сообщается, что эту звезду исследователи искали на протяжении полу века. Новый объект смог найти докторант Карим Эль-Бадри. Ученый обнаружил ELM с помощью оборудования обсерватории Лик, которая находится в американском штате Калифорния.

Астроном отметил, что в большинстве случаев белые карлики образуются из умирающей и тускнеющей звезды. Но в редких случаях звезда может стать белым карликом с очень малой массой - ELM. Эти звезды весят меньше одной трети массы Солнца и представляют собой загадку.

Ученые предполагают, что такие звезды могли образовываться сами по себе только более, чем за 13,8 миллиарда лет, а это время превышает возраст Вселенной.





Фото: Фото: phys.org/ M.Weiss/Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA Hubble запечатлел в космосе уникальный объект. Он является галактикой с необычной формой. Ученые дали ей название ESO 239-2. По предположениям ученых, уникальная форма небесного тела скорее всего является результатом слияния галактик.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые нашли неподалёку от нашей планеты две новые сверхмассивные чёрные дыры. Масса одного из этих объектов составляет 154 миллиона масс нашей звезды. Вокруг таких чёрных дыр могу образовываться целые галактики.

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