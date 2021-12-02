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NASA Hubble запечатлел в космосе уникальный объект: как он выглядит (ФОТО)

Галактика ESO 239-2 и находится на расстоянии 550 миллионов световых лет от Земли

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы запечатлели в космосе галактику уникальной формы. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории американского ведомства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA) Hubble в социальной сети Instagram. 

NASA Hubble запечатлел в космосе уникальный объект: как он выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали ученые, благодаря оборудованию телескопа Hubble им удалось запечатлеть галактику, в которой царит беспорядок. Данный объект имеет название ESO 239-2 и находится на расстоянии 550 миллионов световых лет от нашего дома.

Исследователи предполагают, что форма ESO 239-2 это скорее всего результат слияния галактик, и в конечном итоге она превратится в эллиптическую галактику в форме эллипсов или вытянутого круга.

Однако, пока небесное тело находится на сложной промежуточной стадии с длинными запутанными приливными хвостами, которые окружают его ядро. 

NASA Hubble запечатлел в космосе уникальный объект: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в небе над США заметили очень яркий огненный шар. Его могли заметить жители Теннесси и нескольких соседних штатов. Сообщается, что за один день Американское метеорное общество получило около 40 сообщений о данном объекте. Специалисты проанализировали видео, на котором запечатлен метеор и выяснили, что это осколок кометы, а также то, что он весит более 20 килограммов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые узнали, что газовой звездный поток, который образовался в результате "борьбы" Млечного Пути с его соседями достигнет нашего дома раньше, чем предполагалось


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Источник: https://www.instagram.com/p/CW8nUKAMjLB/
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