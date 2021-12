NASA Hubble запечатлел в космосе уникальный объект: как он выглядит (ФОТО)

Астрономы запечатлели в космосе галактику уникальной формы. Фотография была опубликована на официальной странице космической обсерватории американского ведомства (NASA) и Европейского космического агентства (ESA) Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали ученые, благодаря оборудованию телескопа Hubble им удалось запечатлеть галактику, в которой царит беспорядок. Данный объект имеет название ESO 239-2 и находится на расстоянии 550 миллионов световых лет от нашего дома.

Исследователи предполагают, что форма ESO 239-2 это скорее всего результат слияния галактик, и в конечном итоге она превратится в эллиптическую галактику в форме эллипсов или вытянутого круга.

Однако, пока небесное тело находится на сложной промежуточной стадии с длинными запутанными приливными хвостами, которые окружают его ядро.





Фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University).

