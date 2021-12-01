Ученые ошибались: мощный поток звездного газа врежется в нашу галактику намного раньше, чем ожидалось

В Млечный Путь врежется поток горячего звездного газа. Об этом пишет издание Space.com.

Звездное небо. Фото: Pixabay

Уже давно наш Млечный Путь ведет жестокую "борьбу" с двумя соседними карликовыми галактиками под названием Большое и Малое Магелланово облако.

В данном бою силы явно не равны и находятся на стороне нашего звездного дома. Общая масса двух небольших систем примерно составляет 17 миллиардов солнечных масс. Это в сто раз меньше чем у Млечного Пути. Карликовые галактики медленно разрываются на части под воздействием гравитации нашей системы, а также под влиянием друг друга.

В результате "борьбы", что длится уже сотни миллионов лет в космосе образовался "шрам" — длинная дуга из газа, которая известна под названием Магелланов поток. Он движется в нашу сторону и в конечном итоге врежется в Млечный Путь. Теперь стало известно, что это произойдет раньше, чем думали астрономы.

Согласно новому исследованию, поток находится всего в 65 тысячах световых лет от нашей планеты - или примерно в пять раз ближе, чем считалось ранее. Ученые рассчитали, что он врежется в нашу систему в течение примерно 50 миллионов лет.

Астрономы считают, что когда Магелланов поток столкнется с нашей галактикой, он заполнит её звездным газом и навсегда изменит ландшафт ночного неба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что ученые обнаружили две самые близкие к Земле сверхмассивные чёрные дыры. Масса одного из новооткрытых объектов составляет 154 миллиона масс Солнца.Открытие показывает, что ученые недооценили, сколько на самом деле черных дыр таких размеров существует в космосе.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что мощный телескоп американского ведомства NASA запечатлел уникальную планетарную туманность в созвездии Дельфина.

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