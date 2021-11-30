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NASA Hubble сделал фото планетарной туманности в созвездии Дельфина: как она выглядит (ФОТО)

Ученые показали асимметрическую планетарную туманность NGC 6891

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Астрономы запечатлели сложную структуру планетарное туманности. Фотография была опубликована на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Hubble сделал фото планетарной туманности в созвездии Дельфина: как она выглядит (ФОТО)

Hubble. Фото: nasa.gov

На снимке можно увидеть объект под названием NGC 6891. Он является яркой асимметричной планетарной туманностью в созвездии Дельфин.

Фотографию туманности сделал известный космический телескоп NASA/ESA Hubble. Она показывает множество структур, включая сферическое внешнее гало, которое расширяется быстрее, чем внутренняя туманность, а также, по крайней мере, две ориентированные по-разному эллипсоидальные оболочки.

На изображении также видны волокна и узлы внутри туманности, окружающие белого карлика. По их движениям астрономы подсчитали, что возраст одной из оболочек составляет 4800 лет, а возраст внешнего гало — около 28000 лет, что указывает на серию вспышек умирающей звезды в разное время. 

Hubble изучил NGC 6891 в рамках попыток измерить расстояния до туманностей и узнать больше о том, как формировались и развивались их структуры.

NASA Hubble сделал фото планетарной туманности в созвездии Дельфина: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, A. Hajian (University of Waterloo), H. Bond (Pennsylvania State University), and B. Balick (University of Washington); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America). 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что NASA Hubble запечатлел удивительный космический объект. Ученые рассказали, что он является планетарной туманностью и находится на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли. В центре небесного тела можно увидеть горячее ядро ​​звезды.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты из NASA обнаружили целое поле чёрных дыр в космосе. 


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Источник: https://www.nasa.gov/
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