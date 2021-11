NASA Hubble сделал фото планетарной туманности в созвездии Дельфина: как она выглядит (ФОТО)

Астрономы запечатлели сложную структуру планетарное туманности. Фотография была опубликована на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Hubble. Фото: nasa.gov

На снимке можно увидеть объект под названием NGC 6891. Он является яркой асимметричной планетарной туманностью в созвездии Дельфин.

Фотографию туманности сделал известный космический телескоп NASA/ESA Hubble. Она показывает множество структур, включая сферическое внешнее гало, которое расширяется быстрее, чем внутренняя туманность, а также, по крайней мере, две ориентированные по-разному эллипсоидальные оболочки.

На изображении также видны волокна и узлы внутри туманности, окружающие белого карлика. По их движениям астрономы подсчитали, что возраст одной из оболочек составляет 4800 лет, а возраст внешнего гало — около 28000 лет, что указывает на серию вспышек умирающей звезды в разное время.

Hubble изучил NGC 6891 в рамках попыток измерить расстояния до туманностей и узнать больше о том, как формировались и развивались их структуры.

Фото: NASA, ESA, A. Hajian (University of Waterloo), H. Bond (Pennsylvania State University), and B. Balick (University of Washington); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America).

